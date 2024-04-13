明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉冒他人撤捐器官 設計師：隨機入資料試系統

【明報專訊】政府2022年起研究與內地建立恆常器官移植互助機制，及後本港取消器官捐贈的宗數急增。47歲男子涉於去年盜用他人資料取消登記，他否認兩項刑事損壞罪，昨在東區裁判法院受審。被告自辯稱，他是隨機輸入資料以了解系統運作，相信系統會過濾不正確的資料及不接受申請；辯方質疑他沒使用自己資料是想隱藏身分。案件押後至5月10日裁決。

被告為霍英圻（47歲，設計師）。「承認事實」提及，被告去年5月23日凌晨在家中利用林立基和曾子晴的姓名取消器官捐贈，他所輸入身分證號碼的持有人則已去世，曾子晴是被告的朋友。被告在警誡下稱一時好奇才用他人資料取消器官捐贈。控方稱不需傳召證人作供或讓辯方盤問，裁判官裁定表證成立。

被告自辯稱，他事前看過關於器官捐贈的新聞，但不太認識，遂到訪網頁先後隨機輸入「王立基」和「林立基」的姓名，純粹想了解系統運作；他相信取消登記申請嚴謹，系統不會接受其申請，惟系統卻讓他完成申請，他感到不解和奇怪。

被告續稱，因仍有不清楚之處，他再以「曾子晴」姓名和使用10個身分證號碼嘗試申請，對照測試下發現身分證號碼會影響系統能否進入下一步。他說不認識上述身分證號碼所屬人士，又指了解系統更多之後對他和身邊的人有正面幫助。

控方質疑不用自己資料

控方盤問下質疑，被告沒瀏覽過登記器官捐贈的網站，而是直接前往取消登記頁面，他測試後只知道系統有漏洞，亦未曾使用自己資料申請。被告表示沒想過，又說他有登記器官捐贈的意向，而坊間有相關疑慮，他想令人放心。辯方結案陳辭形容被告是瞎子摸象，當時有指系統運作異常，他亂入不匹配的資料，相信不會成功完成申請，無意擾亂系統。

【案件編號：ESCC 2634/23】

相關字詞﹕東區裁判法院 器官捐贈登記名冊 取消登記 刑事損壞罪

上 / 下一篇新聞

食肆就非塑餐具收費 環保署不設限 署方：膠不膠僅差數仙 議員籲商戶勿趁火打劫
食肆就非塑餐具收費 環保署不設限 署方：膠不膠僅差數仙 議員籲商戶勿趁火打劫
廠商示範：奶茶杯膠封 紙管可插穿
廠商示範：奶茶杯膠封 紙管可插穿
未能承辦全運風帆 楊德強：內地專家稱風速不合
未能承辦全運風帆 楊德強：內地專家稱風速不合
【日月掠影】1987年5月20日：徵區徽設計 研啹喀兵去向
【日月掠影】1987年5月20日：徵區徽設計 研啹喀兵去向
火場曝光 實測至少3防煙門難關妥 消防顧問質疑不合格 有住客指法團管理參差「門常半開」
火場曝光 實測至少3防煙門難關妥 消防顧問質疑不合格 有住客指法團管理參差「門常半開」
建造商會表揚救人地盤工
建造商會表揚救人地盤工
違規改建未申報 保險可拒賠
違規改建未申報 保險可拒賠
陳梓華：Mark Simon稱黎願墊500萬 讚登報成效鼓勵「做多啲」 可供經濟、人脈、傳媒協助
陳梓華：Mark Simon稱黎願墊500萬 讚登報成效鼓勵「做多啲」 可供經濟、人脈、傳媒協助
陳指黎墊支登報活動150萬 追款李宇軒一度「唔應機」
陳指黎墊支登報活動150萬 追款李宇軒一度「唔應機」
陳獲中國法律碩士 2018年起任法律助理
陳獲中國法律碩士 2018年起任法律助理
逾期稅單23萬張 涉208億 印花稅連年減 學者指疫後「無好過」
逾期稅單23萬張 涉208億 印花稅連年減 學者指疫後「無好過」
通宵更收工自炒亡 巴裔鐵騎士遺4子女
通宵更收工自炒亡 巴裔鐵騎士遺4子女
疑收掣不及撞車 休班救護員命危
疑收掣不及撞車 休班救護員命危
廣華病人呼吸機甩喉險死 揭醫護做漏儀器接駁程序
廣華病人呼吸機甩喉險死 揭醫護做漏儀器接駁程序
議員憂跨境救護車加重負擔 盧：非香港居民 無來港就醫需求
議員憂跨境救護車加重負擔 盧：非香港居民 無來港就醫需求
教局下學年推精神健康約章 倡校內1/4時間供放鬆
教局下學年推精神健康約章 倡校內1/4時間供放鬆
非禮兩客兼促撤控 「運動治療師」囚9月
非禮兩客兼促撤控 「運動治療師」囚9月
精神分裂少女墮軌亡
精神分裂少女墮軌亡
招內地人來港開戶洗錢9落網 各類詐騙集團拘逾千人 涉款22億
招內地人來港開戶洗錢9落網 各類詐騙集團拘逾千人 涉款22億
電騙老婦逾3萬 男子加刑至4年
電騙老婦逾3萬 男子加刑至4年
內河船走私美容針劑人參糖
內河船走私美容針劑人參糖
九市速遞：胡潤：灣區擁70獨角獸 超印度 穗攬24間 相若以色列加拿大
九市速遞：胡潤：灣區擁70獨角獸 超印度 穗攬24間 相若以色列加拿大
九市速遞：穗載客無人機准量產 全球首例
九市速遞：穗載客無人機准量產 全球首例
九市速遞：深圳首季離境退稅銷售額大增 港台客最多
九市速遞：深圳首季離境退稅銷售額大增 港台客最多
九市速遞：深小梅沙五一重開 廣東首美高梅酒店迎客
九市速遞：深小梅沙五一重開 廣東首美高梅酒店迎客
九市速遞：新中山碼頭6月通航 擬開香港市區機場線
九市速遞：新中山碼頭6月通航 擬開香港市區機場線
灣區手記：晁師傅 ／文：尚東美
灣區手記：晁師傅 ／文：尚東美
【Emily】人才辦開班教抵港人才粵語
【Emily】人才辦開班教抵港人才粵語
【Emily】雪龍2離港 活動料10萬人參與
【Emily】雪龍2離港 活動料10萬人參與
【Emily】旅發局伙拍小紅書 宣傳港旅遊
【Emily】旅發局伙拍小紅書 宣傳港旅遊
【Emily】小學拍外籍生融港 外交公署短片賽奪冠
【Emily】小學拍外籍生融港 外交公署短片賽奪冠