涉冒他人撤捐器官 設計師：隨機入資料試系統

被告為霍英圻（47歲，設計師）。「承認事實」提及，被告去年5月23日凌晨在家中利用林立基和曾子晴的姓名取消器官捐贈，他所輸入身分證號碼的持有人則已去世，曾子晴是被告的朋友。被告在警誡下稱一時好奇才用他人資料取消器官捐贈。控方稱不需傳召證人作供或讓辯方盤問，裁判官裁定表證成立。

被告自辯稱，他事前看過關於器官捐贈的新聞，但不太認識，遂到訪網頁先後隨機輸入「王立基」和「林立基」的姓名，純粹想了解系統運作；他相信取消登記申請嚴謹，系統不會接受其申請，惟系統卻讓他完成申請，他感到不解和奇怪。

被告續稱，因仍有不清楚之處，他再以「曾子晴」姓名和使用10個身分證號碼嘗試申請，對照測試下發現身分證號碼會影響系統能否進入下一步。他說不認識上述身分證號碼所屬人士，又指了解系統更多之後對他和身邊的人有正面幫助。

控方質疑不用自己資料

控方盤問下質疑，被告沒瀏覽過登記器官捐贈的網站，而是直接前往取消登記頁面，他測試後只知道系統有漏洞，亦未曾使用自己資料申請。被告表示沒想過，又說他有登記器官捐贈的意向，而坊間有相關疑慮，他想令人放心。辯方結案陳辭形容被告是瞎子摸象，當時有指系統運作異常，他亂入不匹配的資料，相信不會成功完成申請，無意擾亂系統。

【案件編號：ESCC 2634/23】