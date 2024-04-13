建造商會表揚救人地盤工

受困積水濃煙 抱犬男獲帶路

與柴犬Gavin同住13樓的區先生憶述，當日被濃煙「攻」醒，步出走廊觀察，便即返回單位取貴重物品和濕毛巾，抱着家犬逃生。區說當時不知起火位置，選擇向下走，到5樓時感覺愈來愈大煙和熱，到達2樓時似有爆水管，積水浸過腳眼，難再向下逃。當時他遇到一名老伯，並見到文先生拿着電筒走近，問「有無人啊？」他與老伯便跟着文離開。區說當時距離出口雖然不遠，但缺乏照明、大煙、水浸都增加逃生難度，他只帶了一條濕毛巾捂住家犬口鼻，事後自己有咳嗽及眼紅，愛犬則無大礙，仍十分精靈。

區先生昨早返回單位，發現天花板熏黑，仍聞到刺鼻氣味，會搬到別處暫住。他說同層住客有不少傷健人士，也有賓館旅客，平時街坊丟完垃圾會關好防煙門。區感激文及一眾地盤工人，他說爬梯落地下時都有點驚，心想「點落啊」，但三四名地盤工為他扶穩梯子，協助他順利逃生，稍後將親自向一眾地盤工人道謝。