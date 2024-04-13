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火場曝光 實測至少3防煙門難關妥 消防顧問質疑不合格 有住客指法團管理參差「門常半開」

【明報專訊】佐敦華豐大廈三級火釀5死40傷，本報記者昨天傍晚進入火場觀察，1樓及2樓損毁最嚴重，事隔近兩天仍聞到燒焦味，1樓天花板電線塌下，地下滿佈黑色污水，夾雜破碎瓷器；該層一道防煙門被燒至黑色、外皮剝落。消防處昨指有11層的防煙門損毁，本報記者昨日實測該11層多道防煙門，發現至少3道未能關妥，有防煙門即使用力仍不能關上；另有防煙門關上後仍有一道數厘米門縫。有消防顧問質疑該處防煙門未能符合最新標準。

消防：2月無詳查年檢紀錄

消防處昨日呼籲市民，如就火警拍下事發經過，可以電話或WhatsApp 55791324聯絡消防。本報昨引述消防處報道，消防安全總區人員曾於今年2月9日巡查華豐大廈，並沒發現火警危險；消防處昨日補充，當日巡查目的是檢視消防安全改善工程，當時並沒為所有消防裝置及設備的年檢紀錄詳細調查。截至昨晚10時，火警中5人仍然危殆，1人嚴重，7個月大女嬰情况轉為穩定。

天井連接1樓走廊 矮牆分隔

本報記者昨天傍晚在大廈內觀察，發現位處1樓、火警當天有住客騎在窗口揮手求救的單位，被分成至少6間細房，有房間屬「開門見牀」格局；單位內走廊滿佈雜物，地上仍有大量污水，大門及天花板嚴重熏黑，盡頭的房間門窗仍然打開。其他樓層則未受太大影響，大門亦未有被撬開，晚上有小量住戶返回單位執拾。1樓走廊位置有一道燒黑的大型招牌，隱約可見「卡拉OK」4字，但翻查大廈水牌未見大廈1樓設有娛樂場所。3樓有滅火筒早於2021年1月檢查後，未有再檢查紀錄。

至於懷疑是起火源頭的天井，目測面積約100平方米，連接1樓走廊，有通道可進入，通道以外僅以矮牆和窗戶或鐵絲網相隔，濃煙能從天井蔓延至走廊。該處鄰近的單位外牆變黑，鐵皮簷篷變形變色，有多個破洞；天井亦充滿焚燒痕迹，剩下金屬手推車、一些木製工具、清潔用品及膠桶等。大廈內劏房及賓館林立，大多是「一劏六」形式，低層多個單位房門被撬開，有部分單位則另外用鐵鏈鎖上。

大廈設有3條走火樓梯，最高的16樓為天台。本報記者檢視消防指有問題的11層兩邊樓梯的防煙門，將防煙門打開到最大後觀察能否自然關上，發現3樓、5樓及11樓防煙門呈半開狀態，其中11樓的防煙門即使用力仍不能關上；4樓一道雙掩防煙門關上後仍有一道數厘米門縫。有防煙門貼上中英文「防煙門 要關好」標語。

門縫數厘米 顧問疑難防煙

消防顧問梁錦得觀察本報拍攝的照片，質疑華豐大廈用的是舊式防煙門，以目前標準來說不合格。他指該些防煙門門邊沒有遇熱膨脹的防火條，玻璃面積較大。部分防煙門有崩角甚至不同程度損毁，估計火警前已破損。他以2樓的雙掩防煙門為例，一邊門被熏黑，另一邊則無嚴重變色，估計有人逃生時無關上其中一邊，令高溫和濃煙冒出；另懷疑4樓的門縫令防煙門起不到防煙作用。

天井露天位多電線 顧問疑非法

梁錦得指有防煙門安裝不鏽鋼腳板，令防煙門底部較耐用，如屬後期加工，腳板或會影響關門流暢度。他又指根據舊標準，所有50毫米厚、實木門都可稱防煙門，但新標準下防煙門要經測試檢驗，能抵擋特定高溫才合格。

他又稱，走廊天花板有很多電線，包住電線的PVC膠皮已焚毁，會產生有毒物質，蔓延至樓梯及走火通道；天井亦有很多電線於露天位，估計涉及非法設計，目的是增加電源使用。

10樓住客黃先生稱，大廈十多年前由另一管理公司打理，當時管理費較貴，但質素較好；近10年法團「攞番嚟做」，質素參差，部分樓層防煙門因門鉸位置損壞，經常保持半開，需用力才可關上，情况持續多時。黃又說天井有排水管及鹹水喉，「都幾多人扔垃圾落去」，1樓健身室則有通道可走到平台位置，不時在樓梯口看到有人吸煙，「賓館啲住客（將煙頭）扔嚟扔去」。

相關字詞﹕華豐大廈三級火

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