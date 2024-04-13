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未能承辦全運風帆 楊德強：內地專家稱風速不合

【明報專訊】明年11月粵港澳合辦的全運會，香港將承辦8個比賽項目。全運會統籌辦公室主任楊德強（圖）昨在電台節目表示，本港曾爭取承辦滑浪風帆項目，但滑浪風帆屬12個帆船項目之一，本港沒條件和設施舉辦全部項目，基於維港需額外搭建設施且風速不穩，內地專家來港視察環境後決定交由廣州舉辦。

楊德強昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，挑選主辦項目時經三地協商，首次舉辦的香港和澳門可因應自身條件優先選擇，再由國家體育總局視乎場地等客觀條件最後決定。他提到，本港曾爭取承辦滑浪風帆項目，亦曾提出辦帆船項目的部分項目，但基於維港需額外搭建落水設施且風速不穩「時大風時小風」，去年內地專家來港視察環境後亦稱風速不適合，最後交由廣州舉辦。

單車公路賽擬經港珠澳大橋

他說，本港挑選主辦項目時考慮3項原則，包括是否有適合場地、本港運動員競爭力及市民喜歡觀賞的項目，例如劍擊、單車及沙排等，以吸引市民入場支持。明年啟用的啟德體育園將舉辦劍擊、手球、七欖及保齡球項目，楊德強稱七欖將於可容納5萬人的主場館舉行，劍擊和手球則於有1萬個座位的室內體育園舉行。

至於馬拉松等跨境賽事，楊德強說三地已開會商討比賽路線，目前有初步想法但有待決定，初擬單車公路賽路線會涵蓋港珠澳大橋；而基於今屆全運會簡約原則，香港不會興建選手村，運動員將獲安排入住場地附近酒店。

相關字詞﹕滑浪風帆 楊德強 全運會

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