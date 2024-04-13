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廠商示範：奶茶杯膠封 紙管可插穿

【明報專訊】首階段即棄塑膠管制本月22日實施，屆時所有膠餐具將由木、竹和蔗渣等物料替代。為助業界選購，環保署兩年前設「綠色餐具平台」列出供應商和替代產品。有供應商昨向傳媒介紹環保產品，其中製作可降解環保產品的供應商，示範將4層紙的飲管一下插穿奶茶杯膠封，飲管放進有冰塊的奶茶浸泡1個多小時後輕微軟化。Purearth銷售經理韓瑞濤相信大眾能接受其軟化程度，反問「一杯奶茶大家會否飲個半鐘頭呢？」

浸泡1個多小時輕微軟化

韓又示範將蔗渣製的湯匙放進杯麵熱湯，1.5小時後湯匙稍微受潮。韓表示，待乾透約一整晚就能回復原本硬度，但不鼓勵重用。她說一般膠匙成本約0.1元，而這款蔗渣製的湯匙售0.2元，因大量生產，較4年前售0.6元便宜。她又稱，一套膠餐具（連膠匙、木筷子、牙籤和紙巾）成本約0.2元，一套蔗渣製的成本約0.6至0.7元；木製則是0.5元。

木器太硬 院舍偏向蔗製

另有供應商示範用蔗渣、木製和竹製刀叉切割豬排，3款刀都有鋸齒並能切斷食物，當中木製的較堅硬。明輝實業國際有限公司區域銷售主任（餐飲設備）黃志誠表示，雖然木製餐具價格較接近現時坊間使用的膠製產品，但安老院、醫院和醫療機構等則主要考慮蔗渣製，因怕木折斷會刺傷病人或客人，且木製餐具或對老人家而言太硬。

相關字詞﹕即棄塑膠 環保署

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