廠商示範：奶茶杯膠封 紙管可插穿

浸泡1個多小時輕微軟化

韓又示範將蔗渣製的湯匙放進杯麵熱湯，1.5小時後湯匙稍微受潮。韓表示，待乾透約一整晚就能回復原本硬度，但不鼓勵重用。她說一般膠匙成本約0.1元，而這款蔗渣製的湯匙售0.2元，因大量生產，較4年前售0.6元便宜。她又稱，一套膠餐具（連膠匙、木筷子、牙籤和紙巾）成本約0.2元，一套蔗渣製的成本約0.6至0.7元；木製則是0.5元。

木器太硬 院舍偏向蔗製

另有供應商示範用蔗渣、木製和竹製刀叉切割豬排，3款刀都有鋸齒並能切斷食物，當中木製的較堅硬。明輝實業國際有限公司區域銷售主任（餐飲設備）黃志誠表示，雖然木製餐具價格較接近現時坊間使用的膠製產品，但安老院、醫院和醫療機構等則主要考慮蔗渣製，因怕木折斷會刺傷病人或客人，且木製餐具或對老人家而言太硬。