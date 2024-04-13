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食肆就非塑餐具收費 環保署不設限 署方：膠不膠僅差數仙 議員籲商戶勿趁火打劫

【明報專訊】離首階段管制即棄塑膠產品措施尚餘不足10日，環保署昨稱首6個月適應期會主動巡視兩萬間餐飲食肆及兩萬間零售店、酒店和賓館，若商戶有未用完塑膠品，應盡快用完存貨及訂製替代品，其間不對違規業務執法。至於商戶因轉用替代品而額外收費，署方稱食肆是否就餐具收費、收費多少是商業決定，又說參考供應商資料，每個塑膠及非塑膠餐具實際價錢只相差數仙。有立法會議員認為，建立自備餐具的習慣需時，籲商家勿「趁火打劫」。

本月22日起，全港所有商戶和食肆都不可再提供或銷售發泡膠餐具、膠刀、膠叉、膠杯、膠飲管、塑膠棉花棒等；市場禁止出售派對帽、膠柄棉花棒、雨傘袋等；酒店客房不可免費提供膠柄牙刷、剃刀、膠樽裝水、小樽裝沐浴露等。

環保署助理署長（廢物管理）鄭健表示，法例實施首6個月適應期間，不會就違規業務執法，但會走訪各食肆及酒店了解運作並提供適切建議，若發現未符「走塑」條件，會先了解問題及難處，主要是宣傳教育。若適應期後仍有業務未符規定，署方稱會先了解困難，適當教育、勸喻或警告，針對屢勸不改者會視乎情况執法。

半年不執法 業界料小店先拖

餐飲聯業協會會長黃家和表示，目前有逾60間替代品供應商，相信供應量足夠，部分大型食肆和酒店已轉用非塑膠產品；惟因首6個月為適應期，經濟不景下預計部分中小型食肆持觀望態度，「再拖吓拖吓」尋找市場上符預算的替代品。

酒店用品同禁

署長：旅客知就會自備

被問到若有食肆就轉用非塑膠餐具額外向食客收費，當局會否設收費上限，環保署副署長胡偉文回應稱，食肆最後用什麼方法反映成本「係有佢嘅自由」；又說參考供應商資料，塑膠及非塑膠餐具價格相若。酒店方面，環保署長徐浩光表示，當局無就一次過用品的收費規限酒店，「其實係可以收得比較平」，當局不鼓勵旅客用一次過用品，相信旅客若知道要額外收費，很多時選擇自備。

立法會選委界議員江玉歡表示，早前有連鎖快餐店擬就非膠製餐具收費2元，她認為若一個40元飯盒要加2元餐具費是很大比重，現時百物騰貴，轉嫁成本對市民很不公道，呼籲商戶按實際成本收費。

稱膠盒現多收費

黃傑龍：與成本無必然關係

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍贊成環保署所言，是否收費是個別餐廳決定。他稱膠袋收費實施後一直也有很多食肆對塑膠餐盒、餐具等收取費用，以推動環保鼓勵客人想清楚才用一次過餐盒和餐具，這與實際成本多少無必然和直接關係。

署方：2萬食肆21%已轉

為協助業界採購替代品，環保署「綠色餐具平台」列出逾60間餐具供應商和逾720款替代產品，另建立網上平台「截塑」為市民和業界提供法例資訊。環保署助理署長（特別事務）容婷芳說，署方今年1至4月走訪約2萬間中小型食肆，約21%已轉用非塑膠替代品，相信有更多餐廳陸續轉用。

至於暫定2025年推行的第二階段走塑措施，徐浩光稱未有時間表，會視乎市場有否足夠及價錢合理的替代品再決定。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕即棄塑膠 環保署

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