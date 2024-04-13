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九市速遞：胡潤：灣區擁70獨角獸 超印度 穗攬24間 相若以色列加拿大

【明報專訊】第十屆中國廣州國際投資年會周二（9日）舉行，胡潤百富董事長兼任首席調研官胡潤（Rupert Hoogewerf）發布《2024全球獨角獸榜》，指出大灣區有70間「獨角獸」企業，按年增加7間，超過印度67間；僅廣州就有24間，相當於以色列或加拿大的數量。

獨角獸企業是2000年後成立、價值10億美元以上的非上市公司；今次榜單估值計算截止日為今年1月1日。胡潤當日在廣州接受傳媒訪問表示，廣州創業生態較佳，按獨角獸企業數量計，在全球城市排行第九；而大灣區吸引「年輕、有魄力、有創意」的企業，獨角獸有70間，相當於印度一國總數。他稱廣州有多間大專院校，亦是移民城市，吸引優秀人才，例如時裝零售企業希音（Shein）創辦人許仰天、小鵬汽車創辦人何小鵬，「他們不是在廣州出生，但選擇在廣州發展，對廣州經濟作出不少貢獻」。

穗外商投資企業 首兩月按年增五成

第十屆中國廣州國際投資年會評出10年來「投資廣州十大項目」，渣打大灣區中心、希音供應鏈總部、華為廣州研發中心等入選。大會並公布，本年1至2月，廣州外商投資企業新增1000間，比上年同期增56.7%，全市實際使用外資73.56億元（人民幣，下同），其中製造業23.02億元，按年增1.4倍；高技術產業44.54億元，按年增12.4%。

會上松下（Panasonic）、卡夫亨氏、現代汽車等外資企業負責人表示將在灣區加大投資。松下中國區總裁趙炳弟表示，政府提供很多優惠政策，幫企業解決很多困難，包括疫下保障企業正常運轉，「松下目前在中國有18個新建或擴建項目，包括去年在廣州動工的半導體新材料工廠，顯示我們對未來充滿信心和期待。松下會堅守中國的事業，我們在中國業務超過1280億人民幣，佔全球的27%以上，是海外（指日本以外）最大，廣州、大灣區將是未來的重中之重」。

明報記者

相關字詞﹕獨角獸企業 九市速遞 大灣區

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