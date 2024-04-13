明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

招內地人來港開戶洗錢9落網 各類詐騙集團拘逾千人 涉款22億

【明報專訊】警方一連18日展開「謀攻」行動，打擊詐騙及洗黑錢罪案，拘捕1121人，涉952宗騙案及科技罪案，以網上求職、投資、購物騙案為主，涉款22億元。其中，警方與內地公安合作並交換情報，搗破一個懷疑招募內地人來港開傀儡戶口洗錢的集團，拘捕集團主腦等共9人，涉洗黑錢2.3億元。

警方刑事部連同各大總區共拘捕1121人，介乎14至89歲，涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產、洗黑錢罪。財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示，過去多個月，警方與國家反詐中心發現一個跨境犯罪集團，招攬內地人到港開銀行戶口，供集團清洗黑錢，涉逾2.3億元。警方3月26日以串謀詐騙罪拘捕8名內地男子及一名本地女子，包括3名集團主腦。

提現再買虛幣 涉洗錢2.3億

9名被捕人年齡29至48歲，報稱導遊、售貨員或無業等。主腦從內地各省招募傀儡，分批帶他們經不同口岸到港，並提供住宿。留港期間，主腦會安排他們到不同銀行開戶口，接收贓款後帶他們到銀行提取數萬至數十萬元現金。主腦其後用現金購買虛擬貨幣，企圖再洗錢。調查發現，該集團最少使用45個傀儡戶口，接收36宗騙案贓款。

刷單騙案 兩地合作拘21人

行動另瓦解一個「刷單」求職詐騙集團，該集團於網上招聘刷單推廣員，並指示事主到假網購平台註冊及買貨。事主頭一兩次「任務」可獲小量報酬，但集團之後會以不同藉口要求事主支付款項，同時會利用香港傀儡戶口匯走騙款。兩地警方4月2至3日展開聯合行動，內地公安先搗破兩個詐騙中心，拘捕11名內地骨幹，香港警方則拘捕10名傀儡戶口持有人。21名被捕人涉及本港64宗求職騙案，涉騙款逾1000萬元。警方已聯絡27名受騙或潛在受害人，當中4人已付超過8萬元，有人收到預警勸阻電話才知險墮騙網。

另外，有騙徒冒充餐廳或零售店高層，致電員工要求匯款。警方於去年6月至今年1月共接獲79宗同類案件，每宗損失金額2000至8萬元不等，共涉200萬元。

警方於4月2至11日拘捕22人，年齡19至59歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，包括一名主腦、兩名骨幹，13名印尼籍女子及6名本地男女則懷疑為傀儡戶口持有人，被捕人分別報稱司機、家庭傭工、家庭主婦及無業。

相關字詞﹕詐騙

上 / 下一篇新聞

食肆就非塑餐具收費 環保署不設限 署方：膠不膠僅差數仙 議員籲商戶勿趁火打劫
食肆就非塑餐具收費 環保署不設限 署方：膠不膠僅差數仙 議員籲商戶勿趁火打劫
廠商示範：奶茶杯膠封 紙管可插穿
廠商示範：奶茶杯膠封 紙管可插穿
未能承辦全運風帆 楊德強：內地專家稱風速不合
未能承辦全運風帆 楊德強：內地專家稱風速不合
【日月掠影】1987年5月20日：徵區徽設計 研啹喀兵去向
【日月掠影】1987年5月20日：徵區徽設計 研啹喀兵去向
火場曝光 實測至少3防煙門難關妥 消防顧問質疑不合格 有住客指法團管理參差「門常半開」
火場曝光 實測至少3防煙門難關妥 消防顧問質疑不合格 有住客指法團管理參差「門常半開」
建造商會表揚救人地盤工
建造商會表揚救人地盤工
違規改建未申報 保險可拒賠
違規改建未申報 保險可拒賠
涉冒他人撤捐器官 設計師：隨機入資料試系統
涉冒他人撤捐器官 設計師：隨機入資料試系統
陳梓華：Mark Simon稱黎願墊500萬 讚登報成效鼓勵「做多啲」 可供經濟、人脈、傳媒協助
陳梓華：Mark Simon稱黎願墊500萬 讚登報成效鼓勵「做多啲」 可供經濟、人脈、傳媒協助
陳指黎墊支登報活動150萬 追款李宇軒一度「唔應機」
陳指黎墊支登報活動150萬 追款李宇軒一度「唔應機」
陳獲中國法律碩士 2018年起任法律助理
陳獲中國法律碩士 2018年起任法律助理
逾期稅單23萬張 涉208億 印花稅連年減 學者指疫後「無好過」
逾期稅單23萬張 涉208億 印花稅連年減 學者指疫後「無好過」
通宵更收工自炒亡 巴裔鐵騎士遺4子女
通宵更收工自炒亡 巴裔鐵騎士遺4子女
疑收掣不及撞車 休班救護員命危
疑收掣不及撞車 休班救護員命危
廣華病人呼吸機甩喉險死 揭醫護做漏儀器接駁程序
廣華病人呼吸機甩喉險死 揭醫護做漏儀器接駁程序
議員憂跨境救護車加重負擔 盧：非香港居民 無來港就醫需求
議員憂跨境救護車加重負擔 盧：非香港居民 無來港就醫需求
教局下學年推精神健康約章 倡校內1/4時間供放鬆
教局下學年推精神健康約章 倡校內1/4時間供放鬆
非禮兩客兼促撤控 「運動治療師」囚9月
非禮兩客兼促撤控 「運動治療師」囚9月
精神分裂少女墮軌亡
精神分裂少女墮軌亡
電騙老婦逾3萬 男子加刑至4年
電騙老婦逾3萬 男子加刑至4年
內河船走私美容針劑人參糖
內河船走私美容針劑人參糖
九市速遞：胡潤：灣區擁70獨角獸 超印度 穗攬24間 相若以色列加拿大
九市速遞：胡潤：灣區擁70獨角獸 超印度 穗攬24間 相若以色列加拿大
九市速遞：穗載客無人機准量產 全球首例
九市速遞：穗載客無人機准量產 全球首例
九市速遞：深圳首季離境退稅銷售額大增 港台客最多
九市速遞：深圳首季離境退稅銷售額大增 港台客最多
九市速遞：深小梅沙五一重開 廣東首美高梅酒店迎客
九市速遞：深小梅沙五一重開 廣東首美高梅酒店迎客
九市速遞：新中山碼頭6月通航 擬開香港市區機場線
九市速遞：新中山碼頭6月通航 擬開香港市區機場線
灣區手記：晁師傅 ／文：尚東美
灣區手記：晁師傅 ／文：尚東美
【Emily】人才辦開班教抵港人才粵語
【Emily】人才辦開班教抵港人才粵語
【Emily】雪龍2離港 活動料10萬人參與
【Emily】雪龍2離港 活動料10萬人參與
【Emily】旅發局伙拍小紅書 宣傳港旅遊
【Emily】旅發局伙拍小紅書 宣傳港旅遊
【Emily】小學拍外籍生融港 外交公署短片賽奪冠
【Emily】小學拍外籍生融港 外交公署短片賽奪冠