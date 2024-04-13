招內地人來港開戶洗錢9落網 各類詐騙集團拘逾千人 涉款22億

警方刑事部連同各大總區共拘捕1121人，介乎14至89歲，涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產、洗黑錢罪。財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示，過去多個月，警方與國家反詐中心發現一個跨境犯罪集團，招攬內地人到港開銀行戶口，供集團清洗黑錢，涉逾2.3億元。警方3月26日以串謀詐騙罪拘捕8名內地男子及一名本地女子，包括3名集團主腦。

提現再買虛幣 涉洗錢2.3億

9名被捕人年齡29至48歲，報稱導遊、售貨員或無業等。主腦從內地各省招募傀儡，分批帶他們經不同口岸到港，並提供住宿。留港期間，主腦會安排他們到不同銀行開戶口，接收贓款後帶他們到銀行提取數萬至數十萬元現金。主腦其後用現金購買虛擬貨幣，企圖再洗錢。調查發現，該集團最少使用45個傀儡戶口，接收36宗騙案贓款。

刷單騙案 兩地合作拘21人

行動另瓦解一個「刷單」求職詐騙集團，該集團於網上招聘刷單推廣員，並指示事主到假網購平台註冊及買貨。事主頭一兩次「任務」可獲小量報酬，但集團之後會以不同藉口要求事主支付款項，同時會利用香港傀儡戶口匯走騙款。兩地警方4月2至3日展開聯合行動，內地公安先搗破兩個詐騙中心，拘捕11名內地骨幹，香港警方則拘捕10名傀儡戶口持有人。21名被捕人涉及本港64宗求職騙案，涉騙款逾1000萬元。警方已聯絡27名受騙或潛在受害人，當中4人已付超過8萬元，有人收到預警勸阻電話才知險墮騙網。

另外，有騙徒冒充餐廳或零售店高層，致電員工要求匯款。警方於去年6月至今年1月共接獲79宗同類案件，每宗損失金額2000至8萬元不等，共涉200萬元。

警方於4月2至11日拘捕22人，年齡19至59歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，包括一名主腦、兩名骨幹，13名印尼籍女子及6名本地男女則懷疑為傀儡戶口持有人，被捕人分別報稱司機、家庭傭工、家庭主婦及無業。