平機會主席林美秀履新：族內歧視立法 無急切需要

曾任大愛同盟總幹事的平權倡議者梁兆輝形容其說法官僚，僅強調依法辦事，予人感覺性小眾屬法律框架外的事，「與她無關，亦無能為力」。惟梁認為平機會不能忘記有倡議使命，舉例成立之初僅執行兩條例，經倡議後才賦權4條條例的權力。他稱不期望平機會在性小眾權益工作會主動出擊，唯有靠民間組織持續進行公眾教育，宣揚多元社會信息。

稱將按法律賦權帶領平機會

曾任律政司國際法律專員的林美秀，昨履新成為平機會主席。她說今後會依據法律賦予的權力，及利用過去在律政司工作的知識和經驗，帶領平機會為市民服務及為受歧視者提供申訴途徑，保障他們的權利。她稱已向當局提交反性騷擾法律建議，雙方正討論細節。

有輪椅人早前參觀中環添馬公園「teamLab：光漣」展覽一度遇阻，平機會未展開調查。對於坊間認為平機會未有履行監督反歧視職責，林美秀稱是否開展調查取決於投訴，惟至今未接獲，即使無接獲投訴，平機會早前已主動聯絡康文署，提供暢達通道設計的資訊予署方解決問題，署方已很快補充不足。