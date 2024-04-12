缺法官案件積壓 刑事案排期平均442日

【明報專訊】法院面對法官人手短缺及案件積壓夾擊，司法機構在提交立法會財委會文件中，提及2023年在區域法院刑事案由被告首次提訊到聆訊，平均輪候時間為442日，即1年2個月，創近年新高；高院原訟庭刑事案平均則輪候時間也達352日，是近年第二高。與此同時，由於法官退休及升遷等因素，原訟庭法官空缺由2021/22年度的8人，增至2023/24年度的12人。
司法機構政務處在文件的註腳中承認，原訟庭刑事案平均輪候時間仍偏長，由於多個因素影響令輪候時間「被扭曲」，包括疫情導致案件積壓、優先處理複雜的反修例及國安案件，以及司法人手「持續短缺」。區院刑事案輪候目標是100日，至於原訟庭，2017年修訂刑事案審訊表的計法前，目標是120日。
完成約九成國安反修例案
料影響逐步減
司法機構由2018年檢討刑事案輪候時間至今，仍未提出新的目標輪候時間；司法機構說「將會在稍後適當時間重新檢視」。截至2月底，各級法院已完成約93%反修例及87%國家安全案，司法機構說相信絕大部分案件已排期今明年審訊，對輪候時間的影響會逐步減低。
司法機構又說，近年已更頻密公開招聘司法人員，新一輪原訟庭法官公開招聘工作已在去年10月展開，預計今年將有新任命。