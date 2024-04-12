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港聞

港聞二

1.72億津貼公僕旅行 開支5年升六成半

【明報專訊】立法會下周起舉行特別財務委員會審議2024至2025年度政府開支，根據公務員事務局提交財委會的文件，該局轄下有4個獎勵公務員的計劃，其中表揚連續20年或以上並表現優良員工的長期優良服務旅行獎勵計劃，2023/24年度修訂預算逾1.72億元，以獎勵上限每人2.7萬多元計算，即有近6300人領取獎勵；而5年前的實際開支約1.04億元，5年間增加六成半。

政府在去年展開「行政長官表揚榜」，定期公開表揚優秀而具示範作用的公務員團隊或人員，首屆由特區救援隊獲頒獎狀。按公務員事務局提交的文件，表揚榜在2023至2024年度的修訂預算為140萬元，2024/25年度的預算為220萬元。

按年資表現獎勵

每人上限27470元

至於以服務年資及工作表現為準則，向本地非首長級公務員發放旅行津貼的「長期優良服務旅行獎勵計劃」，按照計劃，自2019至2020年度獲獎公務員及其中一名同行者可獲同額津貼，現每人津貼上限為27,470元。有關計劃2023/24年度的修訂預算是逾1.72億元，2024/25年度預算則為1.05億元。

港台空缺兩成四

此外，現時政府公務員編制有19.2萬多人，截至去年11月，空缺率約10.3%。按部門劃分，港台空缺率最高，近兩成四，其次是漁護署、警務處、教育局等，其中警務處有6837個空缺（見表）。

文件又提到，自2018年至2023年5個財政年度，共有1124名公務員因干犯嚴重不當行為或干犯刑事罪行而需接受紀律行動和懲處，當中124人被革職。按職級劃分，56人為員佐級紀律部隊人員、6人屬督察級，另46人是總薪級表第14點以下，其餘為總薪級表第14至49點。而按不當行為及刑事罪行劃分，最多革職個案涉及不符合疫苗通行證要求，有21人，其次是擅離職守或不守時，有20人，涉店舖盜竊或盜竊則有18人。

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