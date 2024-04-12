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港聞二

環團「實驗」：家居垃圾外賣及包裝佔半

【明報專訊】綠色和平一項「垃圾徵費先行先試」公民實驗發現，參與家庭的家居垃圾中，約五成屬外賣餐具及包裝垃圾。對於政府目前未明確表態會否如期8月全面推行垃圾徵費，綠色和平項目主任譚穎琳認為應如期徵費，同時盡快落實生產者責任制。

促行生產者責任制 如期徵費免風氣瓦解

綠色和平今年3月招募45個一人至五人家庭參加為期7日的實驗，要求他們將垃圾分為外賣餐具、即棄包裝及一般垃圾，放入垃圾徵費指定袋及拍照記錄，並推算有關家庭在推行垃圾徵費後的開支。實驗發現，41個二至四人家庭的家居垃圾中，有約兩成即棄外賣餐具、約三成包裝垃圾，以此推算一個二人家庭每月徵費平均開支約40元，外賣及包裝垃圾約佔21元，超過總體垃圾費一半。

譚穎琳認為，政府和企業不應將回收責任完全推卸給消費者，政府應加快落實生產者責任制，與企業合作和推動借還重用餐具系統。她又稱，部分包裝垃圾屬複合物料，不能回收，如薯片袋和即食麵袋，建議企業公開產品包裝減廢量、重用率及回收量。

被問到垃圾徵費應否再押後，譚穎琳強調政策應如期推行，認為每日約1.1萬噸都市固體廢物送往堆填區，各項減廢措施「刻不容緩」，並稱先行先試引起社會熱烈討論，政府和商界也開始有措施應對徵費，若再拖延只會令「已經形成的良好風氣……開始瓦解」。

（垃圾徵費）

相關字詞﹕綠色和平 垃圾徵費

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