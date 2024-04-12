2021垃圾徵費立法發言 陳克勤稱港配套佳 郭偉強：遲了20年

部分議員質疑回收效差 促增配套

民建聯陳克勤2021年發言時表明「從來沒有說過反對徵費」，稱社會質疑建制派想「拖死」法例，但他同時指出「細節決定成敗」。他稱若回收途徑及設備不足，是變相強迫市民付費，同時表揚前環境局的工作，形容本港具有「已完善的回收配套設施」，下一步應推動廢物再造成有用物料。工聯會郭偉強當時形容垃圾徵費「遲了超過20年」，若「這一刻是『35+』的議會，這法案有否機會提上來討論？」二人昨在立法會討論垃圾徵費議案均沒發言。

建測規園界謝偉銓當時表示，本港自2010年棄置堆填區的廢物量及人均棄置量不跌反升，反映政府回收和循環再用工作、公眾教育等成效不彰，要求加強宣傳教育，支持循環再造產業發展。他昨在會上反對擱置垃圾徵費，否則將白費社會過去多年努力。

自由黨邵家輝昨日建議押後垃圾徵費，他於3年前審議法案時稱希望盡快通過法例，認為最初推行一定有爭議，但期望政府做好執法，讓市民慢慢適應。當年投下唯一反對票的時任熱血公民議員鄭松泰發言時批評垃圾徵費是「苛徵雜稅」，向小市民「開刀」，沒針對生產者責任。他同時憂慮屋苑會將成本轉嫁住戶，如增加管理費，以至有可能出現市民將垃圾帶到街上丟棄的現象。

（垃圾徵費）