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質疑配套 多黨派倡押後垃圾徵費 謝展寰：決心推進亦重民意 有議員建議分期實施

【明報專訊】垃圾徵費爭議持續，立法會昨討論徵費延期至8月實施的附屬法例，多個黨派關注經濟不景及回收配套不足，質疑8月不適宜推行，民建聯、經民聯及自由黨議員表明應再押後，其中身兼環境事務委員會主席的民建聯劉國勳建議分階段實施。部分議員則表明反對擱置徵費，但未明言是否支持計劃如期推行，其中新思維狄志遠稱若政府未能迎難而上將打擊管治威信。環境及生態局長謝展寰表示，政府決心推進減廢回收，同時重視民生和民意，重申透過「先行先試」了解影響及確切問題後再決定下一步計劃。

謝：留意到清潔工辛苦 院舍商戶經營壓力

立法會內委會主席李慧琼昨日動議察悉議案，討論將垃圾徵費及建築廢物徵費押後至8月1日實施的兩項附屬法例，根據《議事規則》議案毋須表決。謝展寰在總結發言時表示，政府聆聽到坊間對垃圾徵費有意見和擔憂，故透過「先行先試」了解對各界影響，鼓勵參與者向環保署反映。他說，當局留意到試行的前線清潔工人逐漸熟習安排，惟大部分人稱工作量大幅增加且辛苦，同時觀察到徵費對院舍、食肆和商戶的經營成本構成壓力。

多黨派在會上質疑配套不足，舉例市民回收家居垃圾有困難，建議進一步押後。民建聯李慧琼稱，社區回收設施尤其廚餘機不足，市民不了解執法時間和力度，各行業亦擔心成本增加，認為8月推行徵費會引起社會混亂和市民投訴。黨友何俊賢亦稱不少市民內心牴觸垃圾徵費，擔心「先行先試」期間市民不合作。他憂慮即使8月實施仍難以順利推行，建議先暫停，「政府全面檢視，再定一個比較好的日期」。

經民聯盧偉國表示，垃圾徵費初心是鼓勵市民分類回收，惟本港回收網絡未完善，「勉強無幸福」，8月是否適合如期實施成疑，建議待明年石鼓洲轉廢為能設施「I．PARK1」落成後再推行。自由黨邵家輝原則上支持垃圾徵費，「不過因時制宜，要睇合適時間推行，我覺得8月1日不是一個合適時間」，他說現時經濟不景影響批發、飲食等行業，徵費會削弱競爭力。

部分議員反對擱置 張欣宇：政府須辯護

部分議員建議分階段實施垃圾徵費，劉國勳表示，膠袋徵費前後花逾10年全面實施及改良，更複雜的垃圾徵費亦應分階段推行，例如先規管私人市場，後再針對家居垃圾。選委界管浩鳴提出先規管小型垃圾，以及先在公屋和大型屋苑實施，之後再擴展至「三無大廈」、鄉郊地區等。

全國僑聯前副主席盧文端早前建議考慮擱置垃圾徵費，避免爭議消耗社會精力。昨日多名議員表態反對擱置計劃，狄志遠指出，政府推行時力有不逮，「執行細節破綻百出，面對社會質疑回答笨拙」，但認為須迎難而上，否則將打擊管治威信。香港新方向張欣宇指出，近日有聲音對垃圾徵費作根本性質疑，政府作為政策主導者必須辯護、回應誤解，強調計劃可調整但不能放棄。建測規園界謝偉銓表示，若擱置徵費將白費社會多年努力，沒法降低本港垃圾棄置量，且要覓地興建更多堆填區及焚化爐。他認為日韓台等鄰近地區均做到垃圾徵費，「無理由香港做不到」。

明報記者

（垃圾徵費）

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