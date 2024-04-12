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港聞二

官校教師發「黑警」帖革職 司法覆核稱有言論自由 政府：應守政治中立

【明報專訊】官立中學女教師涉2019年反修例運動期間，在facebook發布寫上「黑警」的圖片等，其後被革職，她入稟司法覆核要求撤銷決定，昨於高院審理。申請方表示，女教師在facebook發表私人言論，僅譴責部分使用過度武力的警員，不構成煽動仇恨和暴力。政府一方則表示，公務員公開批評政府有違政治中立，事件經廣泛報道，她的學生可能閱讀涉事帖文，或會誤人子弟。

時任教師譚玉芬2019年6月至9月在個人facebook發布8則帖文，圖片和文字提及「黑警死全家」和「黑警開OT」等（見表）。公務員事務局轄下的聆訊委員會裁定屬仇恨言論，將譚革職處罰。

申請方：屬泄憤諷刺 未達煽暴門檻

代表譚玉芬的大律師黃宇逸稱，正如一句廣泛流傳的名言，「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你說話的權利」，本案關乎譚在私人facebook帳戶發帖，其言論自由應受保障，否則產生寒蟬效應。黃表示，法庭可自行解讀帖文，判斷聆訊委員會的解讀是否合理、處分是否合乎比例。

黃稱，涉事帖文有泄憤和諷刺之意，未達煽動暴力門檻，例如「黑警死全家」未必是詛咒警員一家，「CLS」亦只是網絡用語「Comment, Like and Share」（評論、讚好、分享）的縮寫。黃提到，譚曾轉載警員子女疑被欺凌的報道，留言「我唔贊成欺凌」和「小心擇友無可厚非」，這看來是一次警告（caveat），無事實證據顯示她曾欺凌學生。

政府方：紀律聆訊已裁決 法庭不應干預

代表公務員事務局長的資深大律師陳浩淇稱，2019年社會動盪撕裂，涉事帖文有煽動暴力效果，猶如火上加油，散播對警員的仇恨。針對法庭應否自行解讀帖文，陳稱聆訊委員會已就帖文裁決，譚沒有在紀律聆訊自辯解釋，法庭毋須自行詮釋，不應干預革職決定。

陳強調，譚應遵守《公務員守則》，維持政治中立和秉持教育專業；即使她有政治立場，亦不應公開反對政府。陳透露，譚的facebook約有380名朋友，事件經廣泛報道，其學生有機會閱讀帖文，包括影射（innuendo）警員子女被欺凌的內容，可能將學生帶入歧途。法官將於本月26日或之前頒下裁決。

【案件編號：HCAL 1304/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕革職 中學教師 公務員事務局 官立學校 煽動暴力 反修例風波 司法覆核

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