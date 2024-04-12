續牌面試同日 精進地盤出意外 鑽孔機翻倒壓挖泥機 無人傷

事發安達臣道房協地盤 前年塌天秤3死

警方回應本報查詢表示，昨早9時36分接報秀茂坪安達臣道一部炮機「從高處墜下」，壓毁一部鑽孔機及一部挖泥機，無人受傷。本報昨傍晚到現場觀察，見已翻倒的鑽孔機被帆布覆蓋，壓着另一部疑是挖泥機的機器。

精進：周一檢查正常 已令分判商交報告

精進建築回覆查詢表示，昨早8時許，位於安達臣道石礦場R2-2號用地的房協地盤，一部鑽孔機因機械故障傾側，無人受傷。發言人表示，事發時鑽孔機控制員正作每日例行機械檢查，發現機械出現異常，隨即停機熄匙並離開；有關鑽孔機由持牌分判商管有並作定期檢查保養，上一次檢查為周一， 當日檢查結果正常。精進建築表示將安排大型吊機到場，稍後將鑽孔機扶正，亦已要求分判商盡快提交事件調查報告，並進一步向房協交代。

房協發言人表示已知悉今次事故，原因有待調查，要求精進建築盡快提交報告。據悉，房協無發現任何機械從高處墜下，機械一直在地面。

因牽涉多宗工業意外，精進建築早前被當局暫停其所有工務工程投標資格至今年底。其一般建築承建商的註冊去年4月屆滿，需接受承建商註冊事務委員會面試及評審，再由屋宇署按委員會建議決定是否批准續期。按條例規定，承建商須有至少一名獲授權簽署人代表公司，並須經面試考核是否合適繼續代表承建商處理工程。