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社署研VR助治心理創傷 八成人滿意

【明報專訊】遭遇家暴、親友突離世等衝擊，或會帶來心理陰霾。社署臨牀心理服務科近年獲創科局資助研發虛擬實境（VR）系統，結合生理回饋技術及眼動脫敏再處理療法（EMDR），幫助心理困擾者更有效整理創傷記憶及為接受治療做準備。系統設44個場景供選擇及構建個人「靜心空間」，包括實境拍攝的宗教場所如慈山寺及教堂，亦有卡通農莊等3D場景，使用者也可加入喜歡的音樂，戴VR眼鏡便可進入靜心空間。逾八成使用者滿意結合VR的心理治療體驗。

服務使用者需戴VR眼鏡及智能手帶，並選擇VR場景作靜心空間。心理治療期間，臨牀心理學家透過實時手帶數據如心率變異等，掌握使用者的壓力及情緒變化，並配合「雙側刺激」增強安全感。社署高級臨牀心理學家陳克文指出，VR技術在全球發展成熟，曾應用在社交恐懼訓練，此項目除了治療創傷，亦幫助到有情緒、壓力及行為問題的人。

約60歲的李先生（化名）因工作壓力大和婚姻問題，難控制情緒，曾與妻子發生一次嚴重衝突，2017年被轉介接受心理治療。李的成長過程留下創傷，包括因學業問題屢被父親體罰，成年後經歷感情挫敗患上抑鬱症，需接受精神科治療。

更快入靜心空間 省卻想像易放鬆

他已接受EMDR療法的靜心空間練習數年，但情緒波動時因需時冷靜，較難立即想像並投入靜心空間，前年試用VR系統後因省卻想像，能更快進入靜心空間。現時其靜心空間是360度真實湖泊VR影片，他有感平靜放鬆效果更好，需進入空間的頻率由治療初期隔日一次減至現在數周一次。

110名VR系統使用者中，逾八成滿意結合VR的心理治療體驗，同意能更快及更易感覺平靜放鬆。社署高級臨牀心理學家蔡明坤稱，客觀指標顯示使用VR系統後，參加者平均壓力水平較治療面談開始時明顯降低，初步成效令人鼓舞。

社署2020年展開運用科技提升心理創傷治療成效的測試項目，去年完結，考慮成效不錯，將繼續推展服務，目前共8套VR眼鏡及系統供給6個「臨牀心理服務課」（社署服務單位）。服務使用者在家亦可用手機App「靜心．VR空間」和紙板VR眼鏡重溫靜心空間，現有約1200副紙板VR眼鏡。

相關字詞﹕臨牀心理學家 心理治療 虛擬實境 社署

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