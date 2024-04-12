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港聞

港聞二

居英教師認串謀煽動分裂 42帖文囚5年

【明報專訊】被指為「香港獨立黨」主席的葡籍男教師管理網上平台，發帖文提倡香港成為英聯邦國家，早前承認《港區國安法》串謀煽動他人實施分裂國家罪，昨於區院判刑。法官練錦鴻稱，令人百思不得其解的是，移居海外的被告按理效忠外國、落地生根，惟身在安全之地卻鼓吹外國抵制中國，及以暴力手段推翻港府，裁定本案屬「情節嚴重」，判囚5年。

聞判平靜 葡領館代表旁聽

葡萄牙籍被告黃煡聰（41歲）2014年移民英國，在英國完成音樂學士後從事音樂項目工程師及教師。他原被控《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的作為」罪，後遭改控國安法罪行。被告聞判時表現平靜，步入囚室前向公眾席點頭。葡萄牙駐港總領事館代表到庭旁聽。

練官指出，被告於2020年7月至2022年11月、約28個月間，管理「香港獨立黨」網站和facebook等6個社交平台，涉及發布42則煽動帖文，屬有計劃犯案，非一時意氣失去理智發泄。練官批評，帖文鼓吹反抗港府、提倡在海外設立臨時政府，更號召義士及集資聘用僱傭兵進軍香港，妖魔化中國政府，其建議不符歷史事實、不合情理及不切實際，可見對國際和政治生態無知。

裁「情節嚴重」 官拒納「投案」

練官續指，案發時香港「正值多事之秋」，政府應付社會事件和瘟疫疲於奔命，被告「授人以柄」，令外國政客為所屬國家的利益藉反對聲音及聲稱協助香港，加以批評及抵制中港。練官考慮到帖文牽涉國際層面等，認為本案「情節嚴重」，以78個月監禁為量刑起點。

對於辯方求情力陳法官可按國安法第33條的精神減刑，練官反駁指被告只在警方問及下交出手機密碼，他警誡下把涉案行為推得一乾二淨，稱不認識合謀者亦無提供他人資料。練官不認為被告是自動投案，不構成減刑理由或累積考慮，只就他認罪並依照國安法減刑至下限，最終判監5年。

【案件編號：DCCC 210/23】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕區域法院 串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪 香港獨立黨 港區國安法

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