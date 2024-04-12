指北京可「搬龍門」檢控 國安法後未停國際游說

國安法2020年6月30日晚上生效，辯方昨日重提李宇軒當晚向英國保守黨成員裴倫德（Luke de Pulford）傳送的信息，稱「比我們想像中惡劣」、有「域外法權」，而北京過去對付政敵時會廣泛詮釋條文。李在庭上稱，裴倫德既非香港市民也不屬香港司法管轄權範圍，但據他理解國安法可界定他有罪，猶如「全球人都適用」，但自己當時「reckless to（罔顧）咁樣做（國際游說）係咪illegal（違法）」。

就着游說工作，辯方問李當時怎樣理解「紅線」，李稱北京政府會「搬龍門」政治檢控某人，無論是否涉及國安法，都可以說成「我𠵱家charge（控告）你嘅嘢係covered by law（受法律涵蓋）喇」。法官李運騰指李宇軒閱讀過條文，必定知道國安法無追溯力，為何不停止所做的事，李重申一旦被北京視為政敵，「無論你繼續定唔繼續某樣嘢」都會被控。

官：讀條文必知無追溯力 何不停止

李續稱及至7月下旬，當時已有一些社運人士因涉觸犯國安法被捕，他對法例的懷疑便應驗，決定繼續做游說，並曾與陳梓華討論。

李宇軒作供完畢前的尾聲，法官李素蘭關注其個人背景。李稱他被捕前為電腦編程員，自大學時期任職。他2019年投入社運後同時兼顧正職，至案發時有400多萬元存款。李於首次眾籌登報中墊付300多萬元時，開始表態「頂唔順，就嚟冇喇」，因此他無墊付所有積蓄。另辯方展示，李2018/19財政年度稅單顯示他該年入息120萬元，李確認相關文件。

（黎智英案）