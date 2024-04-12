李：陳梓華「勇武隊」涉連串事件 如中聯辦外製混亂

工廈結識兩人 辯方指一製武一隊長

李宇軒昨日供稱，國安法生效後他決定繼續國際游說（見另稿）。辯方問到陳梓華是否一名「勇武隊」的領袖，李稱不知道，不過他認為陳理解可藉「勇武」在地方上製造混亂，從而削弱政府管治地區的能力。李另提及，2019年7月至8月期間，陳邀請他前往火炭一座工廈見面，並介紹他認識一男一女，男子名叫Cap，辯方指Cap是勇武隊一名隊長，李回答Cap就是隊長（captain）的意思；女子名叫Cath，辯方稱Cath是負責製造汽油彈、爆炸品等武器，李則指陳無詳細介紹該女子。

指陳曾言以色列軍隊可助訓練

李稱陳曾透露「他的勇武隊」涉及一連串事件，包括7．21白衣人事件、於中聯辦外製造混亂、2020年新年的邊境爆炸事件，以及大埔開槍事件。李憶述，陳曾斥責該名「開槍」者「做乜咁快玩槍啊」，即不滿對方時機未成熟（premature）便「玩槍」。

辯方又問，陳是否提及如果成立流亡政府後，陳或勇武隊將負責訓練軍隊。李表示兩者是分開，即國際游說「推到最盡」便會引伸出成立流亡政府，而「勇武」如果「推到最盡」即引伸出成立軍隊，陳曾表示「有以色列軍隊可以幫手train（訓練）勇武」，但他「唔知佢（陳）有幾認真」。

改用「鬼機」獲陳聯絡安排離港

稱倘抵台可隨捷克團離開

針對李潛逃台灣一事，李確認他於2020年8月10日首次被捕，兩天後保釋外出，但其手機被沒收。李改用一部「鬼機」，隨後陳聯絡李，稱已經安排李沿水路離港。同月18日，李接到某人指示，要求他執行「反跟蹤」措施、前往將軍澳日出康城，並乘私家車前往安全屋；同月23日凌晨3時，李應某人指示到西貢布袋澳碼頭與船家接頭，並獲告知台灣陸委會已知悉其身分，抵台後可隨捷克代表團的航班離開，其後再找方法去倫敦。李不知道是誰在指示他，因為對方用假名。

法官李運騰問及，李宇軒保釋後用「鬼機」與人聯絡，當時李的胞妹Beatrice得知他用「鬼機」，陳是否透過李的胞妹知悉李使用「鬼機」？李回答，不知道陳是否透過他胞妹得知，亦不肯定陳是否認識胞妹，當時其保釋由胞妹安排，故他假設為「佢（胞妹）同人搭人定點樣，去咗 T （陳）嗰度」。

另外控方覆問時問道，李宇軒於2019年9月30日後，沒從與Mark Simon相關的公司獲得款項。李解釋稱，相關公司為「Lais Hotel」、力高顧問公司及台灣公司「Chartwell Holding Ltd」。控方追問3間公司是否均與黎智英及其副手Mark Simon相關，李指3間均屬陳一方，而黎智英及Mark Simon同屬陳一方。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）