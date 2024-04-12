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港聞

港聞二

釣魚漢跳海救人亡 獲救少女危殆

【明報專訊】一男一女昨晚7時許在鴨脷洲海怡半島16座對開海面墮海，獲救後兩人皆昏迷，送院搶救。現場消息稱，15歲少女先墮海，附近釣魚漢見狀，由5米高岸邊跳下水協助救人，二人昏迷送院。少女昨晚情况危殆，釣魚漢最終不治。

一名15歲少女昨晚在海怡半島16座對開約10米外面載浮載沉，附近一名釣魚漢見狀，脫鞋及放下財物躍下約5米至水中嘗試救人。水警輪接報到場，在墮海現場附近救起兩人，並施以心外壓，二人昏迷送院。60歲釣魚漢蘇月良最終不治，其家人到醫院了解，神情哀傷。警員在岸邊查看釣魚漢的黑色背包等財物，檢回警署調查。警方現場無檢獲遺書，少女墮海原因待查。案件列作「送院時死亡」及「企圖自殺」。

一名街坊稱死者人稱「阿良」，在該處釣魚約五六年，通常在下午至晚上會到場，其妻子間中亦會參與，夫婦居於海怡半島，間中會買飯盒，一邊釣一邊食，「以前就釣魚，𠵱家魚獲少，轉為用蟹釣墨魚」。現場遺下心絞痛藥。

現場目測岸上離海面約5米。該街坊稱「岸邊跳落去都幾高，又無水泡，好難救」，又指海怡半島15座近更亭岸邊有水泡，但附近無樓梯或碼頭登岸。現場所見，四周貼有不可釣魚及游泳告示牌。有保安表示，有時會提醒人不可在此釣魚，但部分人不理會也無辦法。

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