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寫作卷料考生多選「玩具」題 教師：需點出內在價值

【明報專訊】中學文憑試（DSE）中文科今年取消「聆聽及綜合能力」卷，只設閱讀及寫作兩卷，後者增設必答的實用文寫作。佔全科45%分數的寫作卷設三揀一選答的「命題寫作」，題目包括「無愧的選擇」、「我最想尋回的一件玩具」，以及陳述有關應否守諾言的觀點（見表）。有中文科教師預計較多考生會選答玩具一題。

今屆DSE中文科寫作卷的考試時間為2小時15分鐘，比往年延長45分鐘。新增必答的「實用寫作」部分，要求學生代入學生代表身分，在《校園通訊》刊登一封書信，游說同學支持「潔淨環境 花香四溢」美化校園計劃。

「無愧的選擇」一題 有別「無悔」「無憾」

香港華仁書院中文科主任鄧淑儀昨向本報說，預料考生多選答「我最想尋回的一件玩具」，認為取高分的考生要交代玩具的象徵意義，例如代表陪自己度過的一段重要時刻、由珍視的人贈送等，點出玩具「內在價值」。她亦分析「無愧的選擇」一題，指有別「無悔」、「無憾」，無愧可意味結果不理想，但自己仍有擇善固執的堅持，問心無愧。

廠商會中學中文科主任何嘉泳同認為較多學生選玩具一題，相信與學生已歷兒童時代、較易落筆有關。不過她稱「容易寫並不代表容易高分」，強調考生筆下的那件玩具是「立意關鍵」，行文需交代該玩具滿載回憶、難以購回，又或是蘊含「文化的失落」。

至於佔全科40%的閱讀卷，今年白話文課外文章採用新疆作家李娟的散文〈繁盛〉，考評局稱作者「藉此反省了人類和自然既矛盾又相似的命運」。聖公會鄧肇堅中學中文科教師郭澤鈞表示，卷一（閱讀卷）整體較往年易，考核範文的試題直白，較難是課外文言篇章，問「為何人們認為差役通達，能夠看透人生」，考核對人生哲理的理解，如「放下名利」。

考生林同學昨稱今屆中文科考題非常簡單，笑言自己表現出色，會穩奪5**，「覺得下年可以出難一點的題目」。馮同學則稱文章整體算易理解，盼取及格成績。

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