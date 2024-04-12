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廣州試場外公安戒備 考生讚熟悉環境利發揮

【明報專訊】今屆中學文憑試（DSE）首設內地試場，分別位於廣州和深圳。本報記者昨早到訪試場之一的廣州暨大港澳子弟學校觀察，校外有公安及學校保安等戒備維持秩序。有內地考生及家長讚內地設試場方便，考生留在環境熟悉的原校考試，狀態更好，料日後內地生讀DSE會「愈來愈火」。多名內地試場考生稱，昨日中文卷較想像中簡單，亦比校內模擬試容易，盼獲好成績。考評局昨稱內地兩個試場昨早如期開考，全日考試順利完成。

多人稱中文卷較想像簡單

本報記者昨到廣州暨大港澳子弟學校外觀察，有回校上課的其他年級學生透露，校方上周起安排保安在校就DSE開考演習。該校總校長譚日旭早前向本報稱，校內有56名應屆考生。

該校多名考生均稱今年中文卷較想像中簡單。黎同學形容「比校內考試容易少少」，惟亦因此怕人人成績好，更難奪「星」。黎說，上月來港考英文科口試，當時很緊張，慶幸筆試設內地考場，在熟悉環境沒那麼緊張，有助發揮，目標考進港大社會科學系。李同學亦形容寫作閱讀兩卷難度「中等偏下」，較練習簡單，冀有好成績。江同學則說，原校應考不但交通方便，周邊「同學仔都識得」，應考壓力較小；他因DSE競爭較高考小，選擇DSE，日後打算留在大灣區發展，故以升讀中山大學及廈門大學為目標。

家長指競爭較高考小 料內地讀DSE「更火」

昨日試後有該校寄宿考生的家長特地到校門外，與女兒見面打氣，送上麵包、牛奶、水果等。秦媽媽說，設內地考場令她和女兒鬆一口氣，方便家長在備考期間定期送物資照顧。不過，一家三口相聚場面維持不足5分鐘，秦同學便被學校保安提醒應盡快回校。秦媽媽遂拍拍女兒肩膀說「加油」，爸爸則提醒「牛奶開了馬上要喝，不要放太久」。

女兒正在該校讀小一的李小姐認為，內地生讀DSE可選擇升讀香港、內地甚至外國大學，「多一條賽道」，DSE競爭無高考大，估計內地設考場的便利會讓內地生讀DSE「愈來愈火」，要入讀專門提供DSE課程學校的競爭會增加。

另一內地試場學校是深圳香港培僑書院龍華信義學校，亦有保安在校外把守。兩內地試場的學校考生共約110人。

相關字詞﹕內地試場 公安 廣州暨大港澳子弟學校

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