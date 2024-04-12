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多個試場監考易故障 考評指流量大 有稱通報無回覆改人手點名 程式更新今英文試續用

【明報專訊】中學文憑試（DSE）首個必修科中文科昨日開考，多個試場向本報反映，用作核對考生身分的手機應用程式「監考易」系統臨時故障，要改用人手核對，有試場主任形容「全線崩潰」。考評局解釋，「監考易」系統在處理大量數據流量時「表現未如理想」，對監考人員造成不便，局方表示抱歉。考評局稱今天DSE英文科會繼續用「監考易」系統，已通知學校試場主任更新程式至最新版。

上月曾綵排 考評：昨啟應變方案順利完成

本報昨向考評局查詢多少試場受事故影響、斥資多少添置系統，未有正面回覆。今屆DSE，本港所有一般試場推行「第二代公開考試支援系統」（PESS2），監考人員以「監考易」核對考生身分，考生則以「報到易」程式自行簽到。翻查資料，考評局上月18至20日曾邀請所有試場學校參與1.5小時的綵排，試用PESS2。

考評局昨晚發稿表示，會適當更新程式，改善數據流量處理，提升系統表現，指今日DSE英文科會繼續用「監考易」，試場主任可在今晨7時半登入PESS2、派員更新「監考易」程式至最新版本。局方又稱昨已即時啟動預定應變方案，試場主任和監考員改用人手執行有關考務程序，「順利完成」，所有試場均依時開考。

試場主任：人手耗時 聆聽試聽電台恐耽誤

試場學校之一廠商會中學的校長周修略表示，昨日中文科考試均無法使用「監考易」，但考生並不知情及無影響，監考人員將為今天的DSE英文科做「兩手準備」，隨時轉用人手點名。

有不願具名的DSE中文科試場主任向本報說，校方獲考評局派發數部Samsung手機，供監考員使用「監考易」，功能包括確認考生身分、替監考員點名、考試時記錄去洗手間的考生之進出試場時間，以至試後收集試卷時掃描條碼。

該試場主任於昨晨開考前，發現各部手機無法登入「監考易」，遂在電腦系統即時通報考評局，未即時獲回覆，估計同一時間查詢太多，形容「全線崩潰」，遂臨時改以人手確認考生身分，惟需逐一抄寫各考生的編號，很耗時。他指明天（13日）英文聆聽試，全港需同時開考收聽電台聆聽內容，擔心人手工序或耽誤開考。

有考生無法用「報到易」簽到 批多此一舉

昨在深水埗一個試場，個別考生向本報反映無法使用「報到易」簽到。林同學認為電子簽到「非常有困難」，昨日無法載入系統。黃同學稱，昨日中文卷卷一仍能使用「報到易」，但卷二無法載入，批評考評局「多此一舉」，盼往後考試毋須再用「報到易」簽到，「不用個個拿着手機，掃完之後又要再關掉手機，（如可）直接一進去就關機較好」。

朱國強促做壓力測試確保可靠

立法會教育界議員朱國強促請考評局為系統做壓力測試，確保系統可靠安全後始重新全面運作，減輕考務人員工作。

此外，另有試場主任昨向本報指，今年DSE中文科改制，卷二「寫作能力」增設實用文寫作，試題及答題簿釘裝在一起，惟考評局派發的試場主任指引仍寫明可讓考生取走試卷，校方向考評局查詢後，試前獲通知刪走指引上相關句子。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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