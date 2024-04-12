潮行GBA：遊古城識鵬城 「鼓浪嶼」看海住民宿

明報記者 司徒聰穎

1. 大鵬所城：明清要塞 府第林立

大鵬所城全稱「大鵬守禦千戶所城」，始建於明洪武二十七年（1394年），是明清兩代海防要塞，深圳別稱「鵬城」相傳來源於此。所城佔地約10萬平方米，現存東、南、西3個城門及東北約300米古城牆基址。

大鵬所城經歷600多年風雨，仍保留舊時街道、城樓，是中國目前保存較完整的明清海防軍事城堡。所城亦稱「將軍村」，保存清代廣東水師提督賴恩爵「振威將軍第」、福建水師提督劉起龍「將軍第」、林仕英大夫第等近10座清代府第。其中「振威將軍第」最壯觀，賴家三代五將，賴恩爵是第三代，官至廣東水師提督。其府第保存完整，大廳廂房40餘間，雕樑畫棟、規模宏偉。此外還有侯王古廟、天后宮和華光廟等廟宇，以及協台衙門、左堂署等遺址。

大鵬所城列入中國歷史文化名村和第五批全國重點文物保護單位，是「深圳八景」之首。漫步其中，可感受明清建築韻味，見證歷史變遷。城內還有手工飾品舖、餐廳和咖啡店，走累了不妨坐在古樸窄巷裏歇息。

開放時間：全日開放

交通：蓮塘口岸步行約500米到廣嶺巴士站，坐E11路至大鵬中心站，再轉M471路至大鵬所城站，車程約1小時50分；或坐高鐵至深圳坪山站，轉乘45分鐘的士

2. 東山寺：嶺南古剎傍古城

大鵬所城東門出來直行數百米，有一座600多年歷史的東山寺，背山面海，可俯瞰大亞灣。寺院佔地4000平方米，風景幽雅，建築莊嚴而不失精美，殿堂不時傳出誦經的聲音。

東山寺始建於明洪武二十七年（1394年），1950年代一度被毁，1992年重修，2009年擴建為現時規模。

開放時間：周一至日，上午8時30分至下午5時30分

3. 較場尾：深圳鼓浪嶼

離大鵬所城15分鐘路程有一片海灘，曾是所城官兵演練之地，因而稱為「較場尾」。其總面積為34萬平方米，是大鵬半島唯一擁有海岸線的村落，風景優美，被譽為「深圳鼓浪嶼」。較場尾有300多家民宿，多由村屋改建，遊客可以整棟租住，別具風格的小巷也吸引不少情侶拍婚紗照。

餐飲方面，沿海有酒吧街及美食街，以海鮮餐廳為主，亦有粉麵店、燒烤店、咖啡廳。較場尾擁有2.3公里的海岸線，設戲水區和海上項目體驗區，有快艇、摩托艇等娛樂。

開放時間：周一至日上午6時至晚上10時（晚上8時停止入場）