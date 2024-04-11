【Emily】「雪龍2」科學家與港中學生對談 南極站員稱鮮蔬罕 兩條青瓜40人分

寂寞怎辦？ 原來可玩遊戲機

對談活動上，有學生問中山站3名科研人員，南極冬天會有極夜現象，若覺得寂寞同掛住家人會做啲咩，負責天文觀測嘅副研究員紀拓回應話，其實佢哋可以同家人傾電話或視像通話，而且基地有體育館，可以打籃球、打羽毛球、打桌球，仲可以玩Xbox遊戲機。

南極科學考察內陸隊隊員、天文光學研究專家李正陽透過短片分享南極天氣，形容有一種天氣叫「你啥也看不見」嘅「白化天」，即能見度極低，但千辛萬苦嘅回報係可以喺海拔4090米、被稱為「人類不可接近之極」嘅冰穹A上睇星星。

東華三院黃鳳翎中學黃同學話，透過對談了解咗考察隊喺極地研究時會遇上乜嘢困難，至於日後會唔會想成為其中一員，佢就話暫未有興趣，因為做極地科學家「唔係一件簡單嘅事」。黃同學又話前日隨學校登上雪龍2號參觀，對船上住宿設施感到驚訝，認為空間較想像中大同潔淨。信義中學劉同學就認為專家嘅分享好有趣，了解咗極地科學家嘅辛酸。

因華豐三級火 無人機表演取消

「雪龍2號科學家×香港學生對談」噚日喺香港科學館舉行，出席嘉賓有天文台前台長林超英、教育局長蔡若蓮、極地專家李樂詩，仲有身處南極「中山站」嘅站長胡澤駿、負責海冰及氣象監測嘅高級工程師王安良及紀拓。

另外，原定噚晚8點上演嘅慶祝雪龍2號訪港無人機表演，因華豐大廈發生三級火而取消。雪龍2號船長肖志民代表中國第40次科考隊向遇難者表示深切哀悼，並向傷者及遇難者家屬致以誠摯慰問。