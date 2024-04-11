無國界記者來港聽審 扣留機場遞解出境 入境處：按法律及政策處理每宗入境

指入境處職員多次詢問訪港意圖

白奧蘭回覆查詢時說，入境處職員多次詢問她今次及上次訪港的意圖，而同日訪港的東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）雖順利入境，但考慮到安全理由即日自行離港。

總部位於法國的無國界記者前年曾呼籲美國制裁特區政府官員，並於去年5月曾發起聯署，要求釋放黎智英，獲全球過百名傳媒代表響應，包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》、英國多份暢銷報章的出版人或總編輯。根據無國界記者早前公布，艾瑋昂及白奧蘭去年6月成功入境並與傳媒組織及記者會面，包括白奧蘭在內的兩名代表去年12月再順利入境，在黎智英案開審當日到場旁聽。

無國界記者國際行動主任Rebecca Vincent形容，當局逃避旁聽審訊前所未見，要求特區政府立即解釋，及保證其代表可安全地監察黎智英案餘下審訊。

（黎智英案）