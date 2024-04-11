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港聞

港聞二

無國界記者來港聽審 扣留機場遞解出境 入境處：按法律及政策處理每宗入境

【明報專訊】無國界記者（RSF）表示，其駐台北倡議專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）昨日抵港，擬旁聽壹傳媒黎智英案，並與在港記者會面，但在機場被扣留約6小時後遞解出境。白奧蘭去年12月底曾來港並旁聽黎智英案開審，無國界記者稱，今次是首次有代表在香港機場被扣留或拒絕入境，質疑香港新聞自由低處未算低。本報昨晚向入境處查證事件，包括為何二人去年能入境，今年卻有1人被拒，入境處回覆不評論個別個案，處方會按照相關法律和政策處理每宗入境個案。

指入境處職員多次詢問訪港意圖

白奧蘭回覆查詢時說，入境處職員多次詢問她今次及上次訪港的意圖，而同日訪港的東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）雖順利入境，但考慮到安全理由即日自行離港。

總部位於法國的無國界記者前年曾呼籲美國制裁特區政府官員，並於去年5月曾發起聯署，要求釋放黎智英，獲全球過百名傳媒代表響應，包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》、英國多份暢銷報章的出版人或總編輯。根據無國界記者早前公布，艾瑋昂及白奧蘭去年6月成功入境並與傳媒組織及記者會面，包括白奧蘭在內的兩名代表去年12月再順利入境，在黎智英案開審當日到場旁聽。

無國界記者國際行動主任Rebecca Vincent形容，當局逃避旁聽審訊前所未見，要求特區政府立即解釋，及保證其代表可安全地監察黎智英案餘下審訊。

（黎智英案）

相關字詞﹕黎智英案 無國界記者

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