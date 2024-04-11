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港聞

港聞二

李宇軒稱從未見過黎智英 無任何方式溝通

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案昨第57日審訊，李宇軒在辯方盤問下確認不論是在2020年7月國安法生效前後都無見過黎智英，或以電話通話、視像會議或其他方式與他溝通；至於黎的助手Mark Simon，則只在美國參議員斯科特（Rick Scott）2019年9月29日訪港當天有見過，二人的共同群組無談及制裁、封鎖等話題，Simon亦無向李作出指示。

稱與Mark Simon有共同群組 無談制裁

控方完成14天主問，辯方大律師Marc Corlett開始盤問李宇軒，李確認他從來無見過黎智英；至於其助手Mark Simon，二人亦從無通話和聯繫，但忘記對方是否他和陳梓華其中一組電郵來往的收件人之一，如有便是關於眾籌上的金錢事宜。

辯方展示李宇軒與Mark Simon兩個共同WhatsApp群組，分別為「Coffee on Sunday」及「Sunday Meeting」，問李是否同意群組只討論安排斯科特來港的事宜。李歸納前者討論會面的後勤事宜、會面人選和打算討論的議題，後者則只討論後勤事宜，並同意沒有信息提及制裁、封鎖行動、停止法律互助協定或停止向某地輸出武器。

李同意會面目的是讓斯科特了解香港的情况，他和示威者「Cath」主要提供資訊和觀點，但均無明確要求希望美國一方應採取什麼行動。辯方續問會面的討論是否由斯科特主導，他和Cath參與，其他人猶如襯托，李同意。法官李運騰問是否代表Simon沒有說很多話，李同意。

辯方另就眾籌和國際游說的事宜提問，李宇軒早前指Simon曾用個人戶口向李墊付50萬港元，以填補區選監選團開支。辯方昨展示帳目，2019年9月30日眾籌平台匯款約177萬美元給Simon，指該天之後除Simon曾轉帳50萬港元給李宇軒外，李或重光團隊沒有從Simon或其他相關的人或組織獲得款項，李一概稱沒有。

李宇軒早前亦提及「G攬」眾籌平台規定須提供美國銀行戶口收取款項，加上眾籌金額頗高，需找美國「有錢人」幫忙，李得知最終幫忙的是Mark Simon。辯方指李期間有想過其他可作為收款人的人選，李確認曾考慮一名叫「Kennis Ko」的人，亦探討他本人開設新戶口收款的可能。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕李宇軒 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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