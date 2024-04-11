吊臂斷奪命 死者操控升降兼剪樹 家屬質疑一人做晒 上司：佢哋自己走位

事主曾賽茹（終年55歲）於2021年8月18日剪樹時連同升降台墮下身亡。是次研訊由死因裁判官審理，不設陪審團。康文署及機電署列作有利害關係方；事主丈夫和3名子女有出席研訊，無律師代表。長子劉鎧華作供確認母親從內地來港定居，生前熱愛運動、遠足。對於劉昨稱打算聘請律師，裁判官着他們今早告知法庭，以作案件管理（見另稿）。

同處升降台技工：負責拋樹枝落地

與事主同屬港島西樹木組的男技工陳晚敬作供指，當日早上與事主戴上頭盔及扣妥安全帶後，登上工程車升降台修剪接近民居的樹木。陳稱，事主負責控制升降台和鋸樹，她將鋸斷樹枝交予陳，再由陳拋落地面。其後當事主觀察樹木時，升降台忽然下墜，陳閉目坐下感到胸口劇痛、呼吸困難，他只能用手示意尚有意識。陳入院後方知升降台跌下，他有6條肋骨斷裂。

長子指康文署曾稱台上技工不負責操作

在地面支援、整理樹枝的技工蕭祖沛作供同意，案發時見升降台吊臂跌落垂下，發出巨響，他們立即叫喚事主和陳晚敬，但只得陳回應。蕭在混亂之際扶着木梯，其同事上梯嘗試接觸台上兩人。二級康樂助理曾嘉傑供稱，得知事主操作升降台及剪樹，他指派兩人工作但沒指明由誰操控升降台；出事後事主上半身傾出升降台和嘴角流血，曾嘉傑檢查她仍有呼吸脈搏。事主長子庭上談及，康文署事後曾向家屬表示，升降台上技工不會負責操作該升降台。

【案件編號：CCDI 716/21】

（死因研訊）