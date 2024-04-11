明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

跨境救護車不限港人 盧寵茂：發揮醫療優勢

【明報專訊】深圳和澳門今年中起試行跨境救護車可直送病人來港，不限於港人。醫衛局長盧寵茂昨被問到做法會否對本港公營醫療系統構成壓力，他稱醫療專業提供服務不會考慮病人國籍和居住地，本港部分醫療服務是附近城市無法提供，可發揮醫療優勢協助病人，「我看不到為何要排除這個可能」。立法會醫衛界議員林哲玄認為本港公營醫療主體責任是照顧港人，不贊成直接運送非港人至本港公院治療。

盧寵茂昨稱，目前病人須在關口由內地救護車轉至本港救護車並不理想，影響照顧質素和病人安全，政府最快本月底至下月初展開跨境運送演練。談及接載非港人理據，他稱內地病人有跨境運送需要，例如本港附近城市無法治療部分嚴重心臟問題和兒童疾病，以往澳門亦有轉介病人來港接受高難度手術和治療，醫管局有機制向非本地病人收取成本和費用。盧無回應日後由哪方負責運送開支。

盧又稱，使用跨境救護車的非港人不會是「輕症或者普通」的病人，而本港作為國際創新樞紐，即使面對人手問題，若能發揮醫療優勢便不應着眼病人是否港人，冀社會聚焦改善跨境醫療質素和安全。

翻查資料，澳門衛生局設送外診治服務，資助因澳門缺乏技術或人力資源而無法提供必要診治的病人，免費到本港和內地等醫院治療，病人須自行前往醫院，資助涵蓋食宿和交通費。

林哲玄反對 稱深圳醫院技術成熟

林哲玄認為內地尤其港大深圳醫院技術成熟，「我不覺得內地心臟手術不好」，即使個別醫院無法提供相關治療，深圳其他醫院亦可，「沒有什麼是我們做到，他們（內地）做不到」。他說理解個別醫院部分手術或做得較好，未來可考慮如何推動特殊個案協作，但不應與跨境救護服務混為一談。

相關字詞﹕病人 盧寵茂 跨境救護車

上 / 下一篇新聞

7．21非白衣首案 會計師囚33月 官指暴力程度輕於白衣 還擊須付代價
7．21非白衣首案 會計師囚33月 官指暴力程度輕於白衣 還擊須付代價
新准輸勞行業獲批2318人 侍應最多
新准輸勞行業獲批2318人 侍應最多
房協地盤火未撲熄 消防稱地庫如迷宮需時難料
房協地盤火未撲熄 消防稱地庫如迷宮需時難料
涉虛報訓練紀錄騙津41萬 水球港隊領隊被控
涉虛報訓練紀錄騙津41萬 水球港隊領隊被控
小號手藏炸藥案 求情稱前途盡毁冀成警惕
小號手藏炸藥案 求情稱前途盡毁冀成警惕
自閉青年涉女排賽噓國歌 總督察：休班觀賽攝錄舉報
自閉青年涉女排賽噓國歌 總督察：休班觀賽攝錄舉報
【日月掠影】1985年5月20日：「俏黃蓉」舉殯 萬人送行
【日月掠影】1985年5月20日：「俏黃蓉」舉殯 萬人送行
懿居二期賣剩 市局稱4私樓接近價夾擊 指其間樓價下行 情况與一期相反
懿居二期賣剩 市局稱4私樓接近價夾擊 指其間樓價下行 情况與一期相反
多數人最看重樓盤位置 86%買家40歲以下
多數人最看重樓盤位置 86%買家40歲以下
陳國基：徵費如期否言之尚早 邵家輝憂添中小企負擔 葉劉：會留意試行情况
陳國基：徵費如期否言之尚早 邵家輝憂添中小企負擔 葉劉：會留意試行情况
外交特派員懸空8月 前駐非大使崔建春接任
外交特派員懸空8月 前駐非大使崔建春接任
官因職業加刑 警洗錢600萬囚3年
官因職業加刑 警洗錢600萬囚3年
吊臂斷奪命 死者操控升降兼剪樹 家屬質疑一人做晒 上司：佢哋自己走位
吊臂斷奪命 死者操控升降兼剪樹 家屬質疑一人做晒 上司：佢哋自己走位
官屢打斷家屬發問 提醒勿涉追究責任
官屢打斷家屬發問 提醒勿涉追究責任
李宇軒稱從未見過黎智英 無任何方式溝通
李宇軒稱從未見過黎智英 無任何方式溝通
李同意重光團隊「草根」 官質疑20餘歲存款300萬
李同意重光團隊「草根」 官質疑20餘歲存款300萬
無國界記者來港聽審 扣留機場遞解出境 入境處：按法律及政策處理每宗入境
無國界記者來港聽審 扣留機場遞解出境 入境處：按法律及政策處理每宗入境
活在灣區：港車北上入滿油做汽車美容慳一筆
活在灣區：港車北上入滿油做汽車美容慳一筆
【Emily】「雪龍2」科學家與港中學生對談 南極站員稱鮮蔬罕 兩條青瓜40人分
【Emily】「雪龍2」科學家與港中學生對談 南極站員稱鮮蔬罕 兩條青瓜40人分
【Emily】「迪拜王子」家族辦公室網站消失
【Emily】「迪拜王子」家族辦公室網站消失
【Emily】國家發展成就館選址 朱國強倡北都 楊潤雄傾向市區
【Emily】國家發展成就館選址 朱國強倡北都 楊潤雄傾向市區
【Emily】國安教育日連串活動 林定國蔡若蓮訪學校玩AI×中華文化
【Emily】國安教育日連串活動 林定國蔡若蓮訪學校玩AI×中華文化
【Emily】中大鍾志豪獲委任中醫藥發展專員
【Emily】中大鍾志豪獲委任中醫藥發展專員