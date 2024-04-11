跨境救護車不限港人 盧寵茂：發揮醫療優勢

盧寵茂昨稱，目前病人須在關口由內地救護車轉至本港救護車並不理想，影響照顧質素和病人安全，政府最快本月底至下月初展開跨境運送演練。談及接載非港人理據，他稱內地病人有跨境運送需要，例如本港附近城市無法治療部分嚴重心臟問題和兒童疾病，以往澳門亦有轉介病人來港接受高難度手術和治療，醫管局有機制向非本地病人收取成本和費用。盧無回應日後由哪方負責運送開支。

盧又稱，使用跨境救護車的非港人不會是「輕症或者普通」的病人，而本港作為國際創新樞紐，即使面對人手問題，若能發揮醫療優勢便不應着眼病人是否港人，冀社會聚焦改善跨境醫療質素和安全。

翻查資料，澳門衛生局設送外診治服務，資助因澳門缺乏技術或人力資源而無法提供必要診治的病人，免費到本港和內地等醫院治療，病人須自行前往醫院，資助涵蓋食宿和交通費。

林哲玄反對 稱深圳醫院技術成熟

林哲玄認為內地尤其港大深圳醫院技術成熟，「我不覺得內地心臟手術不好」，即使個別醫院無法提供相關治療，深圳其他醫院亦可，「沒有什麼是我們做到，他們（內地）做不到」。他說理解個別醫院部分手術或做得較好，未來可考慮如何推動特殊個案協作，但不應與跨境救護服務混為一談。