陳國基：徵費如期否言之尚早 邵家輝憂添中小企負擔 葉劉：會留意試行情况

立法會今日將討論垃圾徵費延期至8月1日實施的附屬法例，最終會否如期推行，政府未有定案。特首李家超前日稱會總結「先行先試」數據再作下一步部署，多名前環境局官員近日紛紛開腔，力撐垃圾徵費。

陳國基昨日出席立法會前廳交流會後表示，「先行先試」旨在檢視市民的習慣、徵費對其負擔、市民就計劃的意見，從而判斷是否需要改善計劃。他稱當局將深入、細緻研究「先行先試」的結果和數據，是否如期實施「甚或擱置」，現在言之尚早。陳稱，先行先試目的為避免爭議，以免「會不會市民有意見我們（政府）不知，或者市民有地方不清楚我們不知」。

葉劉淑儀則表示，垃圾徵費尚在試行階段，8月1日應否如期實施，黨內仍未討論，會密切留意試行情况，蒐集地區意見，拒評陳國基的說法是否代表有可能擱置計劃。批發及零售界議員邵家輝指出，現時經濟環境不景，他關注明年正式取消強積金對冲已增加經營成本，實施垃圾徵費會進一步增加中小企開支。

另外，昨日前廳交流會討論跨境醫療協作、地區治理、青年事務、旅遊事務署及康文署工作計劃等，政府日前成立「愛國主義教育工作小組」，循學校教育、本地社區、歷史政經文化及傳媒宣傳4個範疇展開工作。陳國基昨稱，學校將教育國家歷史、文化、國情和成就，當局亦會結合中華文化、歷史等舉行活動，包括籌備一系列以愛國主義教育為主題的75周年國慶活動。

此外，不少議員提出加快旅遊業發展步伐的建議，吸引「人氣」。陳國基稱，文體旅局會繼續與旅發局推行不同盛事和計劃，但強調單靠政府力量不足夠，業界的生意頭腦和市場觸覺同樣重要。

狄志遠：區會三會關愛隊職責重疊

已在前廳反映

會上亦討論到新制度下的地區治理系統，新思維狄志遠表示，他已反映區議會、地區三會和關愛隊的職責重疊，強調三者該向市民而非各區民政專員負責，他期望政府公布地區工作的年度計劃，並在區議會轄下的工作小組邀請不同光譜的人加入。

明報記者

（垃圾徵費）