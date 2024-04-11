多數人最看重樓盤位置 86%買家40歲以下

市建局表示，今次購買項目的173名買家中，有6%為18至25歲、32%為26至30歲、35%為31至35歲、13%為36至40歲，即40歲或以下的佔總數86%。區俊豪指出，這些年輕人大多工作約10年以上，或剛出來工作，相信他們都希望有置業機會。

市建局收回164份買家問卷回應，結果顯示近140名買家認為「位置」是決定購買單位與否的主因。區俊豪分析，項目位於市區紅磡鶴園街，方便上班上學，而且社區配套完善，鄰近紅磡街市。此外，市建局引述現場買家表示，項目優點是距港鐵站僅數分鐘、大部分單位是「梗廚」和不是「黑廁」、30至35樓單位的樓底高達3.3米至3.5米、向東單位可眺望日出和海景。

首置項目由遞交申請、審核面試再到選樓，準買家需提供不少資料作詳細核實，而買家就有關程序的體驗平均評分為5.2分（總分6分）。區俊豪稱對結果表示開心，反映買家滿意市建局工作人員的安排。