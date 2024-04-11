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港聞

港聞二

多數人最看重樓盤位置 86%買家40歲以下

【明報專訊】市建局港人首置項目「煥然懿居第三座」（煥然懿居二期）最終賣剩87個兩房及三房單位，佔總數33.5%，一房單位全數售出。市建局分析發現，86%買家屬於40歲或以下。買家問卷調查結果顯示，決定購買單位的因素依序為：位置、定價、單位面積、單位間隔和會所設施。市建局執行董事區俊豪稱，相信項目有助希望改善生活質素但未能負擔私人樓盤的夾心家庭置業。

市建局表示，今次購買項目的173名買家中，有6%為18至25歲、32%為26至30歲、35%為31至35歲、13%為36至40歲，即40歲或以下的佔總數86%。區俊豪指出，這些年輕人大多工作約10年以上，或剛出來工作，相信他們都希望有置業機會。

市建局收回164份買家問卷回應，結果顯示近140名買家認為「位置」是決定購買單位與否的主因。區俊豪分析，項目位於市區紅磡鶴園街，方便上班上學，而且社區配套完善，鄰近紅磡街市。此外，市建局引述現場買家表示，項目優點是距港鐵站僅數分鐘、大部分單位是「梗廚」和不是「黑廁」、30至35樓單位的樓底高達3.3米至3.5米、向東單位可眺望日出和海景。

首置項目由遞交申請、審核面試再到選樓，準買家需提供不少資料作詳細核實，而買家就有關程序的體驗平均評分為5.2分（總分6分）。區俊豪稱對結果表示開心，反映買家滿意市建局工作人員的安排。

相關字詞﹕港人首置 市建局

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