懿居二期賣剩 市局稱4私樓接近價夾擊 指其間樓價下行 情况與一期相反

明報記者 李淑瑤

煥然懿居第三座位於紅磡鶴園街2號，市建局去年9月底起接受申請，合共收到3670份申請，超額認購14倍；在審核面試階段，共有1016名申請者應邀出席，出席率比之前推出「煥然懿居第一及第二座」時少9個百分點。根據最新成交紀錄冊，項目的一房單位全部售出，二房和三房分別售出30伙（28%）和18伙（67%）；其中曾有一個一房單位準買家於上月25日簽臨時買賣合約後「撻訂」，不過昨已另有人就該單位簽署臨約。

執董區俊豪：揀樓時指數較申請時跌9%

區俊豪稱，市建局團隊對比在推售第一及第二座，以及第三座時樓市情况（見圖），可見第一及第二座於2019年1月開始接受申請，其間私樓市場一二手月均交投量約5000宗，當時樓價指數正下行至171.92，到同年6月揀樓時就回升9.25%到187.83；至於第三座在去年9月起接受申請，其間私樓一二手月均交投量約3000宗，樓價指數為159.87並正處下行趨勢，至上月揀樓時更進一步跌至145.86，其間跌幅約8.76%。

「煥然懿居第三座」由去年9月推售，先後經歷《施政報告》和《財政預算案》宣布調整和撤銷住宅物業需求管理措施（撤辣），而息口亦無大變，雖然一二手樓交投量有增加，但樓價變化大致平穩。區指市建局去年9月公布第三座售價和折扣率，但直至揀樓前，樓價下跌令折扣率七八折調整至八七折，情况與第一及第二座相反。

同期私樓均呎最高1.7萬 懿居二1.43萬

除樓價因素，區俊豪稱推售第三座的7個月期間，先後有至少4個售價接近的私人樓盤發售，對今次項目銷情造成直接競爭（direct competition），尤其2月下旬宣布全面「撤辣」後，在項目附近有3個私人樓盤出售，平均呎價介乎1.5萬至1.7萬元，與1.43萬元的首置盤相差不遠。不過他說這些私樓或導致項目揀樓的人少了，但沒有減低來選樓者的「殷切」（見另稿）。

區：視新一期居屋評估 處理餘下87伙

至於如何處理賣剩的87伙，區俊豪說首置項目是政府房屋政策，未來會視乎新一期居屋的評估，再與政府商討和分析，又指離關鍵日期仍有時間處理。