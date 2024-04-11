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自閉青年涉女排賽噓國歌 總督察：休班觀賽攝錄舉報

【明報專訊】21歲自閉症青年去年涉在紅磡體育館觀看中國對保加利亞的世界女排聯賽時，公開及故意侮辱國歌，青年否認侮辱國歌罪，昨在九龍城裁判法院受審。該總督察供稱，當晚大會奏放國歌時，被告發噓聲、倒豎拇指及唱起英文歌，遂攝錄被告行為並通知警方。裁判官裁定表證成立，明天續訊，被告將自辯。

根據被告陳柏叡（報稱無業）的「承認事實」，去年6月16日世界女排聯賽香港站中國對保加利亞，大會開賽前奏放雙方國歌，提醒觀眾保持莊嚴尊重。中國國歌奏放時，被告唱起音樂劇《孤星淚》歌曲Do You Hear the People Sing。辯方稱，被告患自閉症及專注力不足。

總督察鄭俊傑供稱，當晚他與妻女觀賽，早在中國隊球員熱身時，他注意坐在附近的被告不滿及發噓聲。即將奏放國歌時，被告再次發噓聲、倒豎拇指，並在奏國歌時坐下、雙手掩耳及唱英文歌。鄭用手機攝錄被告行為，並致電一名紅磡警署指揮官舉報。約半小時後，被告提早離場，鄭交由到場支援的便衣警截查被告。

唱《孤星淚》 警誡稱不喜歡國家隊

便衣警員甘冰供稱，當晚截查被告，對方稱支持保加利亞隊，因不支持中國隊才不站立及唱英文歌。甘稍後拘捕被告，被告於警誡下稱不喜歡中國隊及國歌才唱英文歌。辯方盤問，當晚有否留意被告有自言自語或傻笑等舉動，甘稱被告沒有。

【案件編號：KCCC 2746/23】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 FIVB世界女排聯賽 侮辱國歌罪

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