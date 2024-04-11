自閉青年涉女排賽噓國歌 總督察：休班觀賽攝錄舉報

根據被告陳柏叡（報稱無業）的「承認事實」，去年6月16日世界女排聯賽香港站中國對保加利亞，大會開賽前奏放雙方國歌，提醒觀眾保持莊嚴尊重。中國國歌奏放時，被告唱起音樂劇《孤星淚》歌曲Do You Hear the People Sing。辯方稱，被告患自閉症及專注力不足。

總督察鄭俊傑供稱，當晚他與妻女觀賽，早在中國隊球員熱身時，他注意坐在附近的被告不滿及發噓聲。即將奏放國歌時，被告再次發噓聲、倒豎拇指，並在奏國歌時坐下、雙手掩耳及唱英文歌。鄭用手機攝錄被告行為，並致電一名紅磡警署指揮官舉報。約半小時後，被告提早離場，鄭交由到場支援的便衣警截查被告。

唱《孤星淚》 警誡稱不喜歡國家隊

便衣警員甘冰供稱，當晚截查被告，對方稱支持保加利亞隊，因不支持中國隊才不站立及唱英文歌。甘稍後拘捕被告，被告於警誡下稱不喜歡中國隊及國歌才唱英文歌。辯方盤問，當晚有否留意被告有自言自語或傻笑等舉動，甘稱被告沒有。

【案件編號：KCCC 2746/23】