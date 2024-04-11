房協地盤火未撲熄 消防稱地庫如迷宮需時難料

消防改策略入地庫 警料不涉刑事

消防昨早10時派員到曾爆炸的B1地庫勘察，稱起火地庫擺放很多建築物料，佈滿支架如同迷宮，令撲救困難，需出動救火機械人、無人機及室內定位設備協助滅火，暫未能預計何時撲熄火警。據警方初步調查，火警不涉刑事成分，將與相關部門繼續調查成因。

消防處副消防總長（新界北）黃景文表示，現場有兩支分別約60米及70米高天秤，消防已在天秤安裝震動感應器監測。屋宇署表示，考慮現場溫度及天秤底座結構，評估兩天秤無即時危險。

屋宇署：兩天秤無即時危險

消防區長（資訊科技管理組）姚本恩說，處方今次使用無人機高空監察情况及協助尋找火源，又派出滅火機械人入地盤近距離灌救。他又說，今次試用年初引入的室內定位設備，可實時監察消防員位置，並標示待救者位置，效果理想。

涉事地盤是房協洪水橋/廈村新發展區的專用安置屋邨項目第二期，屋宇署總主任/地盤監察陳婉明稱，待火警撲熄後會與負責項目管理建築專業人士入內評估，並跟進善後。承建商保華建業稱，地盤安全措施及防火設備均依照法例要求，會繼續密切留意情况，配合政府各部門調查。

地盤樓停工令 房協：影響待評估

房協行政總裁陳欽勉表示，地盤已獲發停工指令，待情况容許，房協將到現場檢視，火警對項目建成時間具體影響及損毁程度仍有待評估；地盤目前處工程初期，事發前正做G樓上蓋工程。

房協總監（工程策劃）張冠華稱，稍後不排除會加固或拆卸重置天秤，又稱兩天秤無即時危險，將與屋宇署及承建商合作，希望將影響減到最輕。該項目原預計2026年建成。