新准輸勞行業獲批2318人 侍應最多

整體共申3.7萬人 批出5134

孫玉菡表示，補充勞工優化計劃去年9月4日至今年3月31日接獲3701宗申請，涉及申請輸入37,377名勞工，包括29,190名擬從事過往一般不得輸入的職位類別；同期有964宗獲批，涉及5134名輸入勞工，包括2318名獲批從事過往一般不得輸入的職位類別。

上述2318名獲批輸入勞工中，1998人從事以往不准輸入的26個工種，以侍應最多共643人，其次為售貨員441人，初級廚師亦有419人獲批（見表）。餘下320名獲批輸入勞工從事上述26個工種外的非技術或低技術職位類別如房務員、保安員、清潔工。

飲食業稱未足應付需求

黃家和稱部分侍應及初級廚師已抵港工作，大多就業於連鎖飲食集團，惟他認為目前獲批輸入人數未足應付業界需求。他說餐飲業於疫情前有約26萬名從業員，現時前線只剩20萬人，料最少仍需三四萬人手才能勉強提供正常服務。他提及近一年經濟不太理想，不少食肆陸續結業，「一來生意不好，二來請人又不是那麼容易」，即使本地有新人入行，也需再花時間及資源重新培訓。

勞處推多項措施改善流程

截至上月底，除已獲批申請外，於補充勞工優化計劃推出後接獲的申請中，有993宗已展開或完成本地招聘，涉及申請輸入11,886名勞工，勞工處預計絕大部分申請可於本季完成審批，獲批數字視乎本地招聘結果及個案申請內容。

為改善處理流程，勞工處將推出多項新措施，包括下月推出適用於常見職位的申請表格，以及為處理輸入勞工事宜的職業介紹所舉辦簡介會等。