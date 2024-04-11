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7．21非白衣首案 會計師囚33月 官指暴力程度輕於白衣 還擊須付代價

【明報專訊】2019年元朗7．21襲擊事件，一名會計師開傘掩護黑衣人並擲物，早前被裁暴動罪成，昨於區院判囚兩年9個月，為首宗「非白衣人」罪成入獄案件。法官李慶年稱，白衣人一方暴力程度比非白衣人一方嚴重，例如被告投擲非致命物品，比起白衣人拿棍和藤條暴力程度較低。李官強調要理性考慮暴動情節，「啲人會話白衣人判6年，黑衣人起碼都6至7年啦……但我們要回歸理性處理判刑」。

分7‧21為4階段

被告何贊琦（現43歲）為會計部主管，散庭後向親友點頭。法官李慶年判刑前表示，不同陣營或「胡亂」套用7．21事件各個階段，帶出「雞先定蛋先」問題。李官強調，白衣人和黑衣人都採暴力手法，惟程度有別，法庭會理性審視本案暴動情景，直接比較雙方刑期是膚淺想法。

李官將7．21事件分4個階段，稱事件由網民呼籲「光復元朗」開始，以白衣人拉閘襲擊黑衣人告終（見表）。被告曾掩護黑衣人和扔汽水罐等，屬第三個階段。李官稱由此可見，白衣人一方暴力程度、使用武器程度和預謀程度比「非白衣人」一方嚴重，雙方刑責有別，惟黑衣人以武力還擊也要付出代價。

本案而言，李官稱有人呼籲「光復元朗」，示威者顯然有備而來，涉事「非白衣人」參與暴動，正是白衣人在車廂內襲擊市民之暴力事件的延續。李官表示，白衣人和黑衣人互擲物，高峰有過百人參與，而元朗站內暴動影響市民出入，造成滋擾，涉事暴動造成的威脅逼近程度屬於低至中。

接納沒用磚頭燃彈 低嚴重

李官接納被告沒使用磚頭或汽油彈，本案暴動屬低度嚴重，而被告身為專業人士，見白衣人襲擊市民就被憤怒冲昏頭腦，糟蹋大好前途，令人十分惋惜。李官以3年監禁為量刑起點，考慮被告良好背景和檢控延誤等因素，減至兩年9個月。李官寄語被告服刑完畢，社會能支持他更生。

求情稱身心俱疲 一時迷失

庭上透露，被告親撰求情信稱因長時間從事會計工作，身心俱疲，見到某些畫面「一時迷失」犯案。辯方要求法庭考慮檢控延誤，警方2020年10月認出被告身分，律政司2022年3月才提供首次法律意見，控方沒及早將案件帶上法庭，令被告情緒鬱結。控方否認檢控延誤，稱涉案人數多，警方要觀看大量片段。

翻查資料，7．21事件7名白衣人暴動等罪成判囚3年半至7年，其中被指為「指揮者」的鄧懷琛囚7年，為區院可判的最高刑期。

【案件編號：DCCC 806/22】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕區域法院 非白衣人 暴動罪 721白衣人襲擊 反修例風波

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