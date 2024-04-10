許正宇訪美晤財金領袖 談股市加強合作

許正宇先後拜訪評級機構及紐約金融機構，今日將會見紐約前市長兼彭博創辦人彭博（Michael Bloomberg）會面及參加以香港金融科技發展的圓桌討論。

許正宇昨先後與標準普爾全球評級環球巿場首席經濟學家Paul Gruenwald、紐約聯邦儲備銀行行長John Williams，並到訪紐約證券交易所，與副總裁Chris Taylor和營運董事Will Goodwin會面。許亦與紐約市經濟發展局負責伙伴關係的高級副總裁Justin Kreamer會面。據政府發稿，許由環球經濟、香港金融體系穩健及加強股票流動性至加強香港紐約合作等均有觸及。

酒會致辭稱港復蘇強勁

許正宇晚上出席為在美香港各界人士而設的酒會並致辭，根據政府公布其演辭，他指出雖然全球宏觀環境仍具挑戰，香港經濟復蘇強勁，預計2024年增長2.5至3.5個百分點。他說，香港仍吸引全球商業、投資、人才及遊客，舉例說，財庫局3月底舉辦裕澤香江論壇，吸引超過400名來自全球家族辦公室決策者或資產管理代表齊集香港，當中包括國際知名的講者，例如美國職業籃球賽（NBA）前球星韋迪。