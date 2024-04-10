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港聞

港聞二

「助養子女」洗黑錢案 女被告判240小時社服

【明報專訊】兩名男女於2019年下半年間，使用其銀行及支付工具帳戶，處理直接或間接代表從可公訴罪行的得益逾167萬元，當中有存款備註寫上「光復香港」。兩人早前承認共6項洗黑錢罪，男被告判囚32個月，患思覺失調的女被告昨被判240小時社會服務令。法官表示，女被告的社服令報告內容正面，考慮她已還押候判一段日子，社服令是合適刑罰。

女被告袁慧雯（現27歲）早前承認一項洗黑錢罪，涉及以一個帳戶處理約31萬元。辯方大律師甫開庭表示，被告同意社服令報告的內容，亦願意履行社服令。

暫委法官鄧少雄問及報告建議判處160至200小時社服令，假設增至240小時，辯方有否進一步陳辭。辯方稱沒有補充，鄧官遂宣讀判刑。鄧官稱社服令報告內容非常正面，考慮被告在本案角色和各種減刑因素，判處240小時社服令。

獲22.5%刑期扣減

庭上早前透露，女被告的智商81分，患思覺失調，有幻聽和抑鬱症狀，另於審前覆核表明認罪，獲得22.5%刑期扣減。

案情指同案男被告李敏聰（現31歲）案發時要求借用女被告的PayMe帳戶，又邀請她加入名為「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」Telegram群組。群組提到「希望可以幫到各位發夢既（嘅）仔女 歡迎家長/仔女加入」。男被告曾稱要用帳戶金錢買車，並叫女被告幫他打工，「一個月有港幣3萬不是夢」。

【案件編號：DCCC 558/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 社會服務令 洗黑錢 反修例風波

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