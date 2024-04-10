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首個的士電子支付平台 支援18種付款方式

【明報專訊】首個獲運輸署批准的電子的士支付平台推出，該平台的智能電子的士咪表支援多達18種支付方式線上付款，乘客可選擇透過支付設備輕觸付款，又或掃描車內二維碼支付車資，款項會直接存入司機帳戶。營運商Taxi Pay×Wonder表示，平台現已涵蓋全港逾1500輛的士，其中七成為紅的，預計年底可擴展至超過8000輛。

現涵1500輛 料年底逾8000

Taxi Pay智能電子咪表結合線上及線下軟硬件配套，線上付款頁可同步與線下咪表畫面同時「跳表」。18種線上款付方式涵蓋銀聯、雲閃付、Visa、MasterCard、Apple Pay、WeChat Pay等。營運商透露，未來亦會加入八達通支付。Taxi Pay創始人及行政總裁顏林胤指出，該程式方便本地人和旅客，避免乘客沒有現金或司機不夠現金找續情况出現。

咪表線上線下同步跳

Taxi Pay即日起至6月30日推出為期兩個月的乘客優惠，使用銀聯支付可獲九折優惠和免手續費；使用JCB、Visa、Discover、轉數快等均可免手續費，而使用支付寶則需支付3.5%附加費。

2000輛免費安裝 研增名額

營運商首階段會免費為2000部的士安裝智能咪表及收款器，顏林胤稱，之後會再商議是否增加免費名額。司機需下載「Driver Assistant司機助理」應用程式，用作即時收款和轉帳到銀行戶口。Taxi Pay表示會推出自營召車平台「Jek」和「香港出行」，即時為乘客召喚可電子支付之的士，進一步令服務更便利。

而司機助理程式亦可整合多個召車平台訂單，包括香港出行、悅行出行、微信及支付寶小程序、AI Taxi和Jek等。

相關字詞﹕的士 電子的士咪錶

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