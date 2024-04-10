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港聞二

去年吸煙率9.1% 明年冀7.8% 過去兩年降0.4百分點 議員質疑加稅不夠狠

【明報專訊】本港2021年吸煙率9.5%，政府目標明年降至7.8%。本港吸煙率由政府統計處每兩年統計得出，醫務衛生局副秘書長李力綱昨透露，初步數據顯示，本港去年吸煙率降至9.1%，詳情有待今年中公布。有立法會議員表示，最新吸煙率與明年目標有一定距離，關注今年再加煙稅是否有助達標。

新一份《財政預算案》以「先訂立後審議」形式調高煙草稅，立法會相關法案委員會昨展開審議。李力綱會上透露，本港去年加煙稅後，吸煙率有下降迹象，反映加煙稅等各項控煙工作取得成效。

謝偉銓質疑修例未訂明達世衛目標

議員郭偉強表示，吸煙率近兩年跌幅只有0.4個百分點，距離明年7.8%目標仍有1.3個百分點，關注今年煙稅加幅是否足夠。議員謝偉銓質疑，政府目標是達至世界衛生組織建議煙稅佔零售價75%，為何修例未有訂明持續加煙稅直至達標。

李力綱：09至11年大加稅 吸煙率降幅較大

本身是立法會衛生事務委員會主席的議員陳凱欣引述醫衛局早前回覆本報數據指出，政府今年加煙稅後，煙商亦同步加價，令煙稅只佔零售價比例65%，質疑連續兩年煙稅加幅仍未達世衛建議，建議「你一係加得狠啲啦！」她期望政府盡快交代控煙諮詢結果和全盤控煙措施。

李力綱回應稱，本港曾於2009和2011年大幅加煙稅，吸煙率亦出現較大幅度下跌，相反於2014年煙稅加幅較溫和，控煙效益則不大。他相信本港連續兩年增加煙稅，對降低吸煙率可帶來效果，未來會檢視成效再決定下一步工作。至於控煙諮詢結果，他稱會在檢視統計處吸煙率調查報告後，再研究如何部署各項措施。

相關字詞﹕醫務衛生局 吸煙率 加煙稅

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