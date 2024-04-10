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港聞二

支持方便通關 籲港增競爭力 劉國勳率商戶促房署減租

【明報專訊】市民北上消費，對北區、元朗區的零售商戶打擊尤甚，立法會議員劉國勳表示，以北區新屋邨皇后山街市為例，現時60多個舖位中有近三分之一空置，有理髮店說捱不住每月8萬多元租金，本月提早終止租約。一批元朗及北區公屋零售商戶，昨日約見房署官員，要求房署為商戶全面重新評估，並帶頭減租，否則會有更多商戶結業。

劉國勳昨日聯同北區及天水圍多個房委會轄下屋邨商場及街市的租戶代表，與房屋署助理處長嚴家豪會面，參加者除了有小商販，也有連鎖飲食集團代表。有皇后山的食肆及商戶代表表示，復活節假期營業額較去年下跌四至六成，亦有理髮店稱每天只有數名顧客，收入僅得400多元，負擔不到8萬多元月租，將會結業。另有洗衣店、小食店等因高昂租金已經結業。

商戶代表促請房委會重新檢視及調整租金，協助商戶渡過難關。劉國勳表示，知悉有商戶續租約時，房署會重估租值，並得到減租，但仍有不少商戶未到期，擔心如不減租，他們快捱不住。

劉指市民北上消費 衝擊北區商戶

劉國勳說市民北上消費，對北區、天水圍等商戶造成衝擊，他支持方便通關，但香港本身也要改善營商環境，加強競爭力，認為租金是營商一大障礙，因此呼籲房署能先帶頭減租，促使領展及其他發展商也跟隨。

引述房署指續約時重估租值

劉國勳又表示，房屋署人員在會上回應，將加強商場街市的宣傳及推廣，並於商戶租約續期時，為商戶重新評估租值，考慮減租，但劉指當局也要協助現有未滿租約的商戶。劉國勳建議房委會全面重新評估旗下所有商場租值，並在短期內為租戶提供減租或免租等額外紓困措施。

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