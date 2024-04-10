醫生有限度註冊隨車工作 「落地不可繼續」

醫衛局向立法會提交的文件顯示，港大深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院在有需要時，可派出駐院醫生隨車來港，政府會確保該些醫生符合本港法律規定，讓他們在入境香港後可繼續為車上病人採取所需醫療程序。文件顯示，醫委會正按《醫生註冊條例》規定作出一項有限度註冊公告，以便車上醫生取得註冊。

免逐次註冊 深澳預先交名單

無法監察來港次數「得個信字」

法例規定，醫委會可決定有限度註冊醫生須受僱於哪些機構或工作，目前涵蓋醫管局等。據悉，醫委會曾要求該些醫生須受僱醫管局，最終決定訂立新的受僱工作類別，即只准於救護車上服務。

林志釉向本報稱，醫管局上月起先後兩度派員與醫委會商討註冊安排，最終敲定由深圳和澳門指定醫院預先提交醫生名單申請註冊，預料每間醫院約10名醫生。

林稱，新安排可免卻每次有病人轉院才申請註冊，但就會令醫委會無法監察該批醫生來港次數，「只能得個信字」。