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港聞

港聞二

跨境白車 年中試行 直送公院 不限港人

【明報專訊】目前病人若要從內地由救護車運送來港治療，須於關口「轉車」，經本港救護車轉送公立醫院。醫衛局昨稱，今年中起將以深圳和澳門兩間醫院作試點，讓符合指定原則的病人直接由深圳或澳門救護車送至本港公院，預計每年有數十宗個案。據了解，非港人亦可用跨境救護車，運送開支由試點醫院承擔，在本港公院治療則收取醫管局較貴的非合資格者費用。香港公共醫療醫生協會認為須嚴謹把關非港人來港，以免佔用市民福利。有病人組織則憂慮加重本港公營醫療負擔，建議由私院接收非港人。

深圳澳門兩院試行 研增試點

醫衛局在向立法會衛生事務委員會提交的文件稱，將推行為期一年的「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，港深方面以港大深圳醫院為試點，包括作為由其他廣東省醫院運送來港的「轉運點」，港澳試點則為澳門仁伯爵綜合醫院。文件稱將先試行由兩地來港，視乎運作經驗及實際需要再探討雙向安排，並適時考慮增加試點醫院。

文件稱，啟動機制首要條件是雙方醫院事先達成協議，首要考慮病人醫療需要、安全和利益，由試點醫院評估後，聯絡醫管局重大事故控制中心決定，並須確保病人或親屬同意和知悉風險。轉送的主要考慮包括病人臨牀狀况需跨境轉院接受持續治療或復康、跨境運送不會帶來過度風險，以及病人不適合其他交通運送。

灣區醫院欠部分緊急複雜手術

文件舉例稱，部分大灣區醫院無提供某些緊急且複雜手術，例如甲型主動脈剝離，且「轉車」安排可能帶來風險，例如兩地救護車器材不同，又或有惡劣天氣等，便較適合直接送港。當局強調不會運載預計不久便出院，或可在當地醫院適當治療者例如輕微骨折，以及在當地即時搶救者。

硬件方面，跨境救護車將由港大深圳醫院和澳門消防局提供和操作，會安排隨車醫生「有限度註冊」（見另稿），並正商討救護車、車上物品和人員進入香港的安排細節。至於本港救護車北上，據悉由於車上緊急藥物例如糖尿藥、腎上腺素等或未獲內地批准使用，政府須先處理法規問題才能推展。

醫生籲嚴格把關非港人求醫

病人組織憂加重公營醫療負擔

香港公共醫療醫生協會副會長郭宏駿稱，以往不時有在內地港人經兩地救護車接送返港，主要送瑪嘉烈、北區和屯門醫院，料新安排亦如是。他認為醫管局須確保病人轉送安全，並嚴格把關非港人來港求醫。

香港病人政策連線主席林志釉質疑，非港人即使須繳付較貴收費，但非「有錢大晒」，憂慮加重公營醫療負擔，認為應由私院接收。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，新安排可便利港人返港治療，惟內地或澳門人的醫療照顧責任並非在港，當局須解釋他們使用有關服務的理據。

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