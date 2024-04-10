陳梓華身分未曝光 被懷疑是「肥佬黎其中一個仔」

李宇軒2020年8月10日問陳梓華是否需要踢他出群組後，陳回覆「不用」，被質疑帳戶屬於黎智英其中一名兒子時，又回應「肥佬黎應該好想」。信息又顯示，李稱當遇上這些情况都有人着他們離港，陳回覆「作為領袖，我必須留守到最後」、「走走走，我若離開 誰來帶隊」。李庭上解釋，他當時替該成員「Madison」將其憂慮轉述給陳梓華，的確有人着他自己和在港的人離開，當時陳的身分尚未曝光。

李稱他同日中午後被捕，控方展示當日約3時許，陳梓華發信息給李稱「兄弟，請我留在這裏，我們承受不了國際線失去多一個人」、「有一些商人和政客正與『Jim』斷絕來往」。李宇軒沒有澄清「Jim」是何人，但指當時他已被捕，「啲差佬搜緊我」。

此外，控方圍繞重光團隊（SWHK）稱呼提問，指SWHK同月刊出有關香港示威的新聞稿中，將SWHK譯為「攬炒團隊」。李稱此稱呼不是經常使用，雖然內部有分歧，但反對聲音不足以使某人「企出嚟話反對」，成員普遍覺得「與其爭議個名，不如做啲有意義啲嘅嘢」，故SWHK在某些場合仍容許此稱呼。

（黎智英案）