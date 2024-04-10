李宇軒曾想設流亡政府 欲找「枱面人」助國際游說 國安法生效仍想浮面 因形勢「已夠差」

明報記者

李宇軒前日證供提及，2020年7月23日他與陳梓華於Telegram討論，陳擔心如果李「浮上枱面做枱面人」後，「身邊所有人都會照肺」。李宇軒昨日補充，指「枱面人」是用真名做國際游說的社運人士，與之相反即是匿名行事的「枱底人」，例如那些只使用Telegram用戶名字的社運人士；「照肺」指政治迫害或政治檢控。

指中共控制下處迫害環境

李宇軒解釋，當時正探討他的未來方向，以及「重光團隊（SWHK）」如何轉型，他與陳梓華的結論認為出現樽頸位（bottle neck）或權力真空（power vacuum）的情况，並考慮「會唔會可以推一個枱面人」，藉以推動社運，於是兩人「數緊有邊個人可以去到呢個位」。

於是兩人拋出能夠成為「枱面人」的人選，包括立法會前議員梁頌恆、前香港民族黨召集人陳浩天、英國駐港總領事館前僱員鄭文傑，以及港大《學苑》前總編輯梁繼平等。惟李宇軒發信息稱「數完一圈……總結無人」。法官李運騰好奇為何陳梓華不自薦做「枱面人」，李回答稱陳有想過。

枱面人選包括梁頌恆陳浩天等

李官關注信息顯示，兩人一度討論「至少一個枱面人離開香港，去第二度開政府」。李宇軒解釋，「開政府」意指建立「香港流亡政府」。李官聽後遂問這是否認真的說法，李宇軒表示，當時兩人有此想法，而成立流亡政府的先決條件是必須身在海外，以免留港「被香港政權冚佢檔」，另外需要有人擔當「枱面人」，因為沒有「枱面人」的流亡政府是「冇人會take it seriously（認真看待）」。李宇軒補充，若不能成立流亡政府，便只做國際游說工作。

李官又問，當時國安法已生效，為何李還想「浮上枱面」。李回答「因為唔企出嚟，香港依然會被中國共產黨控制嘅香港政權統治」、「已經跌落一個有政治迫害嘅環境入面，即係已經夠差」，故在此背景下提出成立流亡政府。

李又稱，在國安法生效後，他與陳有其他討論，例如陳管有的帳戶一度被人懷疑背後用戶是黎智英的兒子（見另稿）。另一個話題是討論需否離港，因為李認為國安法生效後會受到政治迫害，並預計無論他有否觸犯國安法，政權亦會找方法拘捕他。但直至同年8月10日，即李被捕當天，兩人仍在分析離港的利弊。

控方指出，警方拘捕李後，從其電腦搜出多份文件，其中一份為「就香港人權與民主法案的潛在制裁名單」，日期為2020年3月，名單涉及香港主要官員及行政會議成員至少共30人；惟李宇軒稱沒有使用該份文件。

另一份被搜出的文件為英國國會「跨黨派國會香港小組」與「重光」的新聞稿，提及2020年3月將舉行一場有關香港於2019年示威中侵害人權的研訊。李稱研訊是在英國的「重光」成員負責，李沒有參與其中，他只知「G攬炒」眾籌有份向籌劃研訊的顧問公司支付費用，但「唔知佢哋具體點夾」。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）