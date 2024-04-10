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港聞

港聞二

新投資入境計劃 首月逾50申請

【明報專訊】投資推廣署昨稱，「新資本投資者入境計劃」上月1日推出，至今接獲逾50宗申請及逾1600宗查詢，「反映高淨值人士對香港充滿信心」。會計師行安永稱，計劃有助進一步吸引高淨值人士在港投資，促進市場流動和活躍度。

投資署稱續推措施增吸引力

投資推廣署表示，接獲的申請來自不同地區的高淨值人士；查詢當中約七成是專業服務提供者，內容主要包括申請程序、資格及獲許投資的資產。新計劃下，署方負責審查申請是否符合有關財務規定，入境事務處則負責審批簽證或進入許可，以及延長逗留期限等申請；合資格申請人須投資最少3000萬元於獲許投資資產。

投資推廣署長劉凱旋表示，新計劃反應很好，政府將繼續推出措施以進一步加強香港作為資產及財富管理樞紐的競爭力，令新計劃吸引力持續提升。該署會致力向不同商會、國際持份者、家族辦公室及專業服務提供者推廣新計劃，以回應查詢及確保資訊清晰。

安永大中華區商業稅務服務主管、大中華區私人企業稅務聯席主管及大中華區家族企業主管王文暉指出，香港作為境外人民幣樞紐和資產財富管理中心，通過該計劃和家族辦公室業務的發展，吸引了全球高淨值人士和專業人才前來投資發展；香港的上市股票和債券等金融資產是計劃允許的一部分，能進一步吸引高淨值人士在港投資，促進市場流動和活躍度。

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