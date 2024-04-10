泳灘再檢毒包裹 6日兩宗

麗都灣發現8磚 總值800萬

大批警員到場調查，檢查相關懷疑毒品，並圍封現場禁止行人走入沙灘，封鎖附近休憩處約80米的位置。現場消息稱，男泳客昨早於岸邊發現一個膠桶，上有缺口，內見8件磚狀包裹，以黑色防水膠套密封十數層，打開查看，內有白色粉末，覺得可疑，遂通知康文署職員。

據警方初步調查，8磚懷疑可卡因共重8公斤，總值約800萬元。警方將懷疑毒品及涉案膠桶入袋檢走作進一步調查。案件暫列「發現可疑物品」，由毒品調查科跟進。

春坎角毒品疑綁浮標棄海待領

上周四赤柱舂坎角泳灘亦發現19件包裹，內藏共重約19公斤的可卡因，市值約1900萬元，案件由毒品調查科跟進。

針對舂坎角包裹，據了解，警方初步懷疑有販毒分子從南美經海路運毒，將毒品綁在浮標棄於海中，待接頭人乘快艇撈起。警方懷疑毒品被冲散，部分包裹亦於廣東水域漂浮，兩地警方正調查毒品來源及去向。包裹上的「TNT」字眼相信為運輸公司名稱。據悉警方正調查前述兩案是否有關。