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港聞

港聞二

泳灘再檢毒包裹 6日兩宗

【明報專訊】再有泳灘檢獲懷疑毒品。警方昨早9時許接獲康文署職員報案在汀九麗都灣泳灘發現可疑包裹，警員到場發現8件磚狀包裹，其中一件有破損的藏有白色粉末，疑為可卡因，8磚總值約800萬元。

麗都灣發現8磚 總值800萬

大批警員到場調查，檢查相關懷疑毒品，並圍封現場禁止行人走入沙灘，封鎖附近休憩處約80米的位置。現場消息稱，男泳客昨早於岸邊發現一個膠桶，上有缺口，內見8件磚狀包裹，以黑色防水膠套密封十數層，打開查看，內有白色粉末，覺得可疑，遂通知康文署職員。

據警方初步調查，8磚懷疑可卡因共重8公斤，總值約800萬元。警方將懷疑毒品及涉案膠桶入袋檢走作進一步調查。案件暫列「發現可疑物品」，由毒品調查科跟進。

春坎角毒品疑綁浮標棄海待領

上周四赤柱舂坎角泳灘亦發現19件包裹，內藏共重約19公斤的可卡因，市值約1900萬元，案件由毒品調查科跟進。

針對舂坎角包裹，據了解，警方初步懷疑有販毒分子從南美經海路運毒，將毒品綁在浮標棄於海中，待接頭人乘快艇撈起。警方懷疑毒品被冲散，部分包裹亦於廣東水域漂浮，兩地警方正調查毒品來源及去向。包裹上的「TNT」字眼相信為運輸公司名稱。據悉警方正調查前述兩案是否有關。

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