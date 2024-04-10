房協安置屋邨地盤四級火 兩天秤有倒塌風險

地庫起火焚逾12小時 外圍射水

消防昨午1時20分接報涉事地盤發生火警，4分鐘後到場，火勢下午2時44分升為三級，至晚上9時31分升為四級。消防處署理消防區長許剛豪表示，火場位於建築工地地庫，火場面積大，達70米乘80米，加上現場濃煙密佈，溫度達500℃，工地亦存放大量建築材料及風煤樽，令火勢非常猛烈，增加灌救難度。火警導致現場兩個天秤有倒塌風險，消防重整策略後，只能於火場外圍射水降溫，並派無人機勘察火場，以及用滅火機械人遙控灌救。

消防處長楊恩健深夜到場視察，指昨午地盤地庫曾爆炸，相信由風煤樽引起，而將火警升至四級，可調派更多人手到場。他又指火場仍然高溫，暫未能進入地庫，希望凌晨可將水送到地庫起火處。消防、屋宇署及地盤承辦商於現場評估，楊稱天秤情况暫時穩定，會持續留意，必要時或有撤離行動。

屋宇署今凌晨表示，評估火場兩支分別約60米及70米高的天秤的結構穩定性和安全性，以及底部支撐結構，認為無即時危險。

疑風煤機器切割濺火花釀禍

據警方初步調查，事發前有工人於地庫用風煤機器切割金屬，其間懷疑有火花濺出，彈向附近乙炔氣瓶，引致火警。有男工透露，起初只有煙霧，惟其後火勢愈來愈猛烈，一發不可收拾；他以為火勢會迅速撲熄，故疏散時未攜同衣物等個人物品離開，料已遭燒毁。

地盤內有大量金屬支架，消防於地盤外圍架起雲梯射水降溫。現場濃煙密佈，火勢猛烈，消防派出煙火特遣隊、流動指揮車等到場協助，有消防員操作無人機了解火場情况，救護員協助封鎖現場。現場一度傳出爆炸聲，大批市民駐足圍觀拍攝。警方封鎖附近一段洪元路、洪雅路及洪平路全線。

房協證實，火警位於洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤，會協助政府相關部門調查及跟進，暫未能評估火警對工程進度有多大影響。地盤承建商保華建業於截稿前沒有回覆。根據其網站，工程包括興建兩座37層的住宅大廈，提供約962個單位，合約去年展開，預計2026年建成。

建造業總工會安全顧問李光昇估計現場有乙炔氣瓶漏氣，當工人利用風煤切割，產生的火花遇上空氣中高度易燃的乙炔，引致火警。李解釋，風煤切割是透過以乙炔和純氧兩支氣瓶混合產生高達3000℃火焰以切割金屬，他建議工友每日開工前花3分鐘檢查氣瓶有否漏氣，保障安全。

專家料氣瓶漏乙炔 地庫「困住」更危

根據勞工處小冊子，在氣體焊接或火焰切割作業前，要確保已開啟通風系統，穿好個人防護裝備，並將附近所有可燃物料搬離，不能搬動的要以抗火物料覆蓋。

根據消防處新修訂、2022年實行的《危險品條例》，乙炔屬第2.1類易燃氣體，工業豁免量為300公升，若超出上限要申請相關牌照。消防顧問梁錦得表示，乙炔存於密不透風的地庫，一旦漏氣，氣體「困住散唔到」會增加危險，有些地盤為工作方便，可能將超出存量上限的乙炔氣瓶收藏在較隱蔽的地庫，逃避巡查。梁建議地盤設獨立儲存倉收藏乙炔，附近6米範圍不要擺放易燃物。