政總提7重點把握兩會精神 鄭雁雄西瓜作喻促港提升「質態」

鄭雁雄昨午在政務司長陳國基陪同下到政府總部，座談會由特首李家超主持，財政司長陳茂波等主要司局長、常任秘書長、部門首長及立法會議員等出席。據中聯辦會後發稿，約220人出席，李家超鼓勵政府官員和社會各界貫徹兩會精神，在工作好好實踐。

會後李家超和中聯辦分別發文，引述鄭雁雄在會上先對上月立法會通過《維護國家安全條例》表示祝賀，形容是標誌中央港澳工作的方針、策略在港實踐取得重大歷史勝利。鄭指出，香港需從7個重點把握全國兩會精神，包括深刻把握國家主席習近平的重要講話精神、把握過去一年國家取得的重大成就、把握中國經濟社會發展的堅定信心、把握高質量發展是新時代的硬道理、把握關於發展新質生產力的戰略部署、把握全國兩會對做好今年工作的部署、把握全國兩會對香港工作的高度重視和重要部署。

據了解，鄭雁雄談及新質生產力時以西瓜為喻，指西瓜的綠色外表為形態，味道是否甜則為「質態」，稱港府日後發展不應只有形態，亦要提升「質態」，但大致同意港府正向這方面發展，細節如何實行則由港府思考。會上亦談及近日港人北上熱潮，據悉鄭稱不應從負面角度看待，本港中高檔餐飲、服務仍有優勢，視乎香港是否做得夠好。