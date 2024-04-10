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政總提7重點把握兩會精神 鄭雁雄西瓜作喻促港提升「質態」

【明報專訊】政府昨在政總舉辦全國兩會精神座談會，負責主講的中聯辦主任鄭雁雄會上指出，香港特區需從7個重點把握兩會精神，包括「把握關於發展新質生產力的戰略部署」等，並提到國務院總理的政府工作報告多處提到與港關係密切的重大部署，值得香港高度重視。據了解，鄭雁雄在會上以西瓜為喻，形容本港未來發展不應只着重形態，需提升「質態」，如人的能力、做事方式、工具等。

鄭雁雄昨午在政務司長陳國基陪同下到政府總部，座談會由特首李家超主持，財政司長陳茂波等主要司局長、常任秘書長、部門首長及立法會議員等出席。據中聯辦會後發稿，約220人出席，李家超鼓勵政府官員和社會各界貫徹兩會精神，在工作好好實踐。

會後李家超和中聯辦分別發文，引述鄭雁雄在會上先對上月立法會通過《維護國家安全條例》表示祝賀，形容是標誌中央港澳工作的方針、策略在港實踐取得重大歷史勝利。鄭指出，香港需從7個重點把握全國兩會精神，包括深刻把握國家主席習近平的重要講話精神、把握過去一年國家取得的重大成就、把握中國經濟社會發展的堅定信心、把握高質量發展是新時代的硬道理、把握關於發展新質生產力的戰略部署、把握全國兩會對做好今年工作的部署、把握全國兩會對香港工作的高度重視和重要部署。

據了解，鄭雁雄談及新質生產力時以西瓜為喻，指西瓜的綠色外表為形態，味道是否甜則為「質態」，稱港府日後發展不應只有形態，亦要提升「質態」，但大致同意港府正向這方面發展，細節如何實行則由港府思考。會上亦談及近日港人北上熱潮，據悉鄭稱不應從負面角度看待，本港中高檔餐飲、服務仍有優勢，視乎香港是否做得夠好。

相關字詞﹕北上消費 新質生產力 兩會 鄭雁雄

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